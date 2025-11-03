"Просто змусити людей платити більше": Голова "Укрпошти" розкритикував ідею оподаткування посилок

Оподаткування поштових відправлень із-за кордону вартістю до 150 євро суттєво не зменшить попит на імпортні товари, а отже не дозволить зменшити відтік валюти за кордон і дефіцит зовнішньої торгівлі.

Про це генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський написав у Telegram, коментуючи заклик Національного банку запровадити цільові заходи обмеження імпорту, зокрема оподаткувати посилок.

"Як людина, яка займалася митницею, скажу: ці заходи аж ніяк не вплинуть на валюту. Бо якщо в країні є попит на 100 комп’ютерних мишок, які виробляються в Китаї, або 100 павербанків, або EcoFlow, то валюта – що через посилки, що через закупівлю цих товарів великими ритейлерами – усе одно піде з країни виробнику. Тобто нічого не зміниться", – спрогнозував Смілянський.

Він пояснив, що ця ініціатива могла б спрацювати, якби в Україні виробляли більшість імпортованих товарів.З іншого боку, в оподаткуванні посилок можуть бути зацікавлені українські торговельні мережі.

"Ця ініціатива – це, передусім, ініціатива великих роздрібних мереж, щоб мишки купували в них, а не на AliExpress. Бо, як то кажуть, Ali не платить ПДВ, а вони платять", – зауважив голова "Укрпошти".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас він заявив, що значна частина великих партій імпортних товарів також імпортується в Україну без сплати усіх податків.

"Я готовий підтримати такий ПДВ, але лише за однієї умови: ми маємо перекрити сірий імпорт через ФОПів. Тоді я – двома руками "за". А просто змусити людей, які чесно купують на Ali, платити на 20% більше, при тому що вони зможуть купити те саме на базарі без цих 20%, аж ніяк не призведе до бажаного результату. Якщо, звісно, мета не в тому, щоб просто підняти ціни в мережах на ті ж 20%", – додав Смілянський.

Що відомо про оподаткування посилок?

Як повідомлялося, у січні голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") вніс до Верховної Ради два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну.

Цими законопроєктами пропонується скасувати норму про звільнення від оподаткування ввезення в Україну товарів вартістю до 150 євро. Таким чином, всі товари у міжнародних експрес-відправленнях оподатковуватимуть ПДВ за ставкою 20%, незалежно від їх вартості. Єдиний виняток – товари вартістю до 45 євро, які фізична особа відправляє іншій фізичній особі в Україні.

Крім того, товари у міжнародних відправленнях вартістю понад 150 євро оподатковуватимуться митом за ставкою 10%, свідчить проєкт змін до Митного кодексу. Наразі мито стягується лише з частини вартості товару, яка перевищує цей поріг.

Втім, у квітні Гетманцев визнавав, що наразі у Верховній Раді немає достатньої підтримки для ухвалення цих законопроєктів, але остаточно від цієї ідеї не відмовилися.

Минулого року Рада відмовилася запроваджувати оподаткування посилок

Нагадаємо, урядова версія ухваленого минулого року Верховною Радою законопроєкту №11416 про історичне підвищення податків вже передбачала скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) мали б оподатковувати, незалежно від їх вартості.

Однак перше голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д депутати провалили. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". До повторгного першого читання цю норму із законопроєкту про підвищення податків прибрали, а Данило Гетманцев пообіцяв, що для скасування пільг при оподаткування посилок народні депутати підготують окремий законопроєкт.

Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?