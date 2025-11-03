ЄС може послабити кліматичну мету про скорочення викидів на 90% до 2040 року

Європейський Союз розглядає можливість послаблення своєї кліматичної мети на 2040 рік у майбутньому, якщо стане зрозуміло, що ліси країн не поглинають достатньо викидів вуглекислого газу для її досягнення мети.

Про це йдеться в проєкті компромісної пропозиції ЄС, передає Reuters.

Країни ЄС хочуть затвердити свою нову кліматичну ціль на 2040 рік на зустрічі міністрів клімату 4 листопада, однак, оскільки деякі країни стурбовані витратами для промисловості, яка перебуває в скрутному становищі, ЄС розглядає різні варіанти послаблення кліматичної цілі, яка має полягати в скороченні викидів на 90% до 2040 року.

Останній проєкт компромісу країн додав новий пункт, у якому йдеться, що якщо ліси та інші види діяльності на суші, які поглинають викиди CO2, не будуть досягнуті, то ЄС зможе запропонувати "коригування проміжної цілі на 2040 рік, що відповідає та знаходиться в межах можливого дефіциту".

Брюссель також може відреагувати, запропонувавши додаткові заходи, щоб допомогти лісовому сектору повернутися на шлях досягнення мети щодо викидів,.

Цей крок перегукується з пропозицією Франції, зробленою минулого тижня, яка вимагала "аварійного гальма", щоб скоротити цільовий показник викидів у 90% на 3%, якщо ліси та сектор землекористування не виконують своїх зобов'язань.

Кількість CO2, поглиненого лісами та сектором землекористування Європи, зменшилася майже на третину за останнє десятиліття через такі фактори, як лісові пожежі та нестале управління лісами.

Попередні проєкти переговорів показали, що країни вже розглядали можливість дозволити ЄС переглядати мету на 2040 рік що два роки.

Для досягнення мети потрібна підтримка щонайменше 15 з 27 членів ЄС.

