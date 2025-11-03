Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Доходи бюджету стабільні, ризиків для оборонних видатків немає, – голова бюджетного комітету Підласа

Ризиків для фінансування оборонних видатків немає, – Підласа

За оперативною інформацією, до загального фонду державного бюджету за 10 місяців надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів).

Це на 3,1%, або на 53,3 млрд грн, більше плану на звітний період (з урахуванням внесених змін), повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") у Facebook.

Підласа уточнила, що план надходжень перевиконаний від усіх податків і зборів, за винятком імпортного ПДВ та акцизу з вироблених в Україні товарів. Крім того, від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за 10 місяців спрямовано 473,5 млрд грн.

"Виконання доходів важливе, тому що ми все одно забезпечуємо потреби оборони переважно з власних ресурсів. Наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає", – наголосила голова комітету.

Підласа додала, що водночас, за 10 місяців до бюджету надійшло $37,1 млрд міжнародної допомоги, яка переважно використовується для покриття невійськових видатків держбюджету.

"Є два винятки в рамках інструменту ERA Loans: гроші Великої Британії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет, та 6 млрд євро, які ЄС вперше дозволив спрямувати на військові видатки – з них покриваються додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони в 2025 році", – уточнила депутатка.

Водночас видатки загального фонду держбюджету за 10 місяців становили 3,2 трлн грн – це 73,7% від плану на рік і 94,5% до плану на 10 міс. цього року, додала Підласа.

Вона також навела перелік найбільших напрямку витрат коштів держбюджету за перші 10 місяців поточного року:

  • оборона – 2 трильйони гривень, або 63,3% усіх видатків загального фонду держбюджету;
  • погашення ОВДП – 440,3 млрд грн;
  • соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проєктів) – 322,3 млрд грн;
  • обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 279,9 млрд грн;
  • програма медичних гарантій – 139 млрд грн;
  • зарплата вчителів в школах (з доплатами) – 93,3 млрд грн;
  • погашення зовнішнього боргу – 89,7 млрд грн;
  • базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) – 39,6 млрд грн.

Як повідомлялося, у жовтні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення видатків сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн. 

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа пояснювала необхідність ухвалення цих змін, оскільки в іншому випадку могла виникнути затримка з виплатою грошового забезпечення для військовослужбовців з 1 листопада.

Можна було б повірити, якби вміла рахувати. А так, все взято з «потолка»
показати весь коментар
03.11.2025 20:32 Відповісти
Хтось бреше. Янелоху не вистачає на газ. А у цієї пані все в ажурні. Чи брешуть обоє?
показати весь коментар
03.11.2025 20:38 Відповісти
а Шмиголь каже що йому не хватає 40 лярдів доларів
показати весь коментар
03.11.2025 21:18 Відповісти

