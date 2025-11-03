Доходи бюджету стабільні, ризиків для оборонних видатків немає, – голова бюджетного комітету Підласа
За оперативною інформацією, до загального фонду державного бюджету за 10 місяців надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів).
Це на 3,1%, або на 53,3 млрд грн, більше плану на звітний період (з урахуванням внесених змін), повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") у Facebook.
Підласа уточнила, що план надходжень перевиконаний від усіх податків і зборів, за винятком імпортного ПДВ та акцизу з вироблених в Україні товарів. Крім того, від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за 10 місяців спрямовано 473,5 млрд грн.
"Виконання доходів важливе, тому що ми все одно забезпечуємо потреби оборони переважно з власних ресурсів. Наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків немає", – наголосила голова комітету.
Підласа додала, що водночас, за 10 місяців до бюджету надійшло $37,1 млрд міжнародної допомоги, яка переважно використовується для покриття невійськових видатків держбюджету.
"Є два винятки в рамках інструменту ERA Loans: гроші Великої Британії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет, та 6 млрд євро, які ЄС вперше дозволив спрямувати на військові видатки – з них покриваються додаткові 325 млрд грн для сектору нацбезпеки і оборони в 2025 році", – уточнила депутатка.
Водночас видатки загального фонду держбюджету за 10 місяців становили 3,2 трлн грн – це 73,7% від плану на рік і 94,5% до плану на 10 міс. цього року, додала Підласа.
Вона також навела перелік найбільших напрямку витрат коштів держбюджету за перші 10 місяців поточного року:
- оборона – 2 трильйони гривень, або 63,3% усіх видатків загального фонду держбюджету;
- погашення ОВДП – 440,3 млрд грн;
- соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проєктів) – 322,3 млрд грн;
- обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 279,9 млрд грн;
- програма медичних гарантій – 139 млрд грн;
- зарплата вчителів в школах (з доплатами) – 93,3 млрд грн;
- погашення зовнішнього боргу – 89,7 млрд грн;
- базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) – 39,6 млрд грн.
Як повідомлялося, у жовтні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення видатків сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн.
Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа пояснювала необхідність ухвалення цих змін, оскільки в іншому випадку могла виникнути затримка з виплатою грошового забезпечення для військовослужбовців з 1 листопада.
