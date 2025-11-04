"Зимова підтримка": Анонсована Зеленським програма коштуватиме держбюджету мінімум 14 мільярдів

Кабінет Міністрів очікує, що 10 мільйонів українців подадуть заявки на отримання одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у розмірі 1000 грн для дорослих та дітей, а також 6500 грн – для найбільш вразливих категорій.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила на зустрічі з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, очікувані витрати на виплати становитимуть 14 млрд грн.

"Минулого року цією підтримкою скористалися понад 14 млн людей. Це допомога для тих, кому не вистачає на комуналку, додаткові кошти для родин (виділення коштів на дітей). Очікуємо, що близько 10 млн українців скористаються програмою (взимку 2025-2026, – ред.), з них до 3 млн заявок буде подано на дітей", – розповіла Свириденко.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Вона уточнила, що заявки на отримання допомоги можна буде подавати орієнтовно з 15 листопада по 15 грудня 2025 року. Як і попереднього року, ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок, спрямувати на благодійні рахунки Сил безпеки і оборони або волонтерських фондів.

Свириденко додала, що як і раніше отримати кошти не зможуть люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, а заявки на дітей можна буде подати окремо за наявності свідоцтва про народження.

Виплати по 6500 гривень для чутливих категорій

Своєю чергою міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін нагадав, що уряд вже виділив з держбюджету 4,4 млрд грн на виплату по 6500 грн для "тих, хто найбільше потребує підтримки".

Ця виплата буде доступна дітям під опікою чи піклуванням, дітям з інвалідністю, дітям-вихованцям прийомних сімей і ДБСТ (в т.ч. діти з інвалідністю), людям з інвалідністю I групи серед ВПО, дітям із малозабезпечених сімей до 18 років, ⁠одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд.

Улютін уточнив, що кошти можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування. Витрати гроші можна буде на одяг, взуття, ліки або вітаміни.

Читайте також: Зеленський пообіцяв українцям нову роздачу "зимової підтримки" і безкоштовні квитки на потяги

Як повідомлялося, у жовтні Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6 500 гривень до кінця року планують виплатити для понад 660 тисяч осіб. На це спрямують 4,3 мільярда гривень з держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).

Минулої зими діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, незалежно від його доходів.

Програмою "Зимова єПідтримка" минулої зими скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% отриманих коштів українці витратили на комунальні послуги.