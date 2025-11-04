"Потрібно змінити поведінку і вдягти додатковий светр": Голова "Укренерго" закликав не гріти квартири до 20 градусів

Населення наразі є найбільшим споживачем електроенергії в країні, зміна деяких поведінкових звичок і відмова від додаткового обігріву приміщень могла б суттєво допомогти енергосистемі.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив в ефірі телемарафону, передає Liga.net.

"Побутові споживачі, які зараз є найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають змінювати свою поведінку. Потрібно не доводити температуру в приміщенні до комфортних 20-22 градусів, а одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі", – сказав Зайченко.

Він зауважив, що споживання електроенергії у жовтні зросло, адже через холоднішу погоду і відсутність опалення люди почали частіше обігрівати приміщення за допомогою кондиціонерів та обігрівачів.

"Споживання дійсно зростає. Зростання пов'язане в першу чергу з тим, що весь місяць жовтень погода була хоч і не холодна, але холодніша, ніж в середньому у попередні роки, і була більша вологість. При цьому більшість побутових споживачів перейшли на опалення кондиціонерами та обігрівачами, і це призвело до збільшення споживання порівняно з вереснем на 25%", – пояснив Зайченко.

Голова "Укренерго" додав, що таке збільшення споживання в період інтенсивних обстрілів з боку РФ дається енергосистемі складно.

"Увімкнення опалення покращить ситуацію, але з урахуванням подальшого зниження температури значного зниження споживання уже не буде, споживання буде тільки рости", – сказав він.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – діятимуть графіки погодинних відключень світла для населення та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.