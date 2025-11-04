Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Потрібно змінити поведінку і вдягти додатковий светр": Голова "Укренерго" закликав не гріти квартири до 20 градусів

Населення наразі є найбільшим споживачем електроенергії в країні, зміна деяких поведінкових звичок і відмова від додаткового обігріву приміщень могла б суттєво допомогти енергосистемі.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив в ефірі телемарафону, передає Liga.net.

"Побутові споживачі, які зараз є найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають змінювати свою поведінку. Потрібно не доводити температуру в приміщенні до комфортних 20-22 градусів, а одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі", – сказав Зайченко.

Він зауважив, що споживання електроенергії у жовтні зросло, адже через холоднішу погоду і відсутність опалення люди почали частіше обігрівати приміщення за допомогою кондиціонерів та обігрівачів.

"Споживання дійсно зростає. Зростання пов'язане в першу чергу з тим, що весь місяць жовтень погода була хоч і не холодна, але холодніша, ніж в середньому у попередні роки, і була більша вологість. При цьому більшість побутових споживачів перейшли на опалення кондиціонерами та обігрівачами, і це призвело до збільшення споживання порівняно з вереснем на 25%", – пояснив Зайченко.

Голова "Укренерго" додав, що таке збільшення споживання в період інтенсивних обстрілів з боку РФ дається енергосистемі складно.

"Увімкнення опалення покращить ситуацію, але з урахуванням подальшого зниження температури значного зниження споживання уже не буде, споживання буде тільки рости", – сказав він.

Як повідомлялося, через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – діятимуть графіки погодинних відключень світла для населення та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Автор: 

опалення (598) електроенергія (4457) Укренерго (2099) відключення світла (672)
Дивись зехудоба кого ти обрала керувати Україною,дивись щоб тобі повилазило,паскудники.
Відключайте особняки в Конча Заспі, великі елітні квартири, обов'язково квартиру міндіча
Країною керуть абсолютні, кончені ідіоти. Звідки понабирали цих профнепригодних імбецилів, та ще й під час війни?
04.11.2025 12:51 Відповісти
По майже 5 грн за кіловат хіба вигідно грітись ? А краще вже купити буржуйку і якось виживати спалюючи книжки чи старі меблі а в парках набивати кульки листям і картопляні очистки ****** переробкою з автомобіля і горить як вугілля.
Збирати волосся усієї сім'ї та висушувати качани з кукурудзи влітку, складаючи у приліжкові шафи
А волосся нащо?
В морози не надійтись на цю пархату зе-лупну владу а самі спасайтесь.
Питання - а нах нам тоді ця пархата влада? Чому ми маємо за свої податки тримати недієздатних піздаболів, які не здатні забезпечити людей базовими потребами (світло+тепло)?
А вас ніхто і не запитує - платіть і все
Покажи приклад, трепло
Коли в тебе в квартирі чотирнадцять градусів тепла то ти сам нізащо не допетраєш що треба вдягнути ще один светр.Тільки от згадавши пораду Зайченка побіжиш до шафи,вбереш на себе светр,і подумки скажеш - дякую.дякую тобі,Зайченко,шо не дав замерзнути.Як добре,шо в нас є такі мудрі керовніки,які безпрестанно дбають про тебе...
Такі да, будуть дякувати, а не так давно були часи, коли вдягали не один, а два светри під куртку і йшли не до дивану, щоб слухати поради отакого клоуна, а на заморожений майдан, щоб дати під зад всякому непотребу. Перевились українці, обмільчали обивателі.
хватіть скігліті (Азіров)
Який у державі безлад та безгосподарність!
Зараз коли ще немає морозів? топлять наче скаженні, а коли будуть морози то затягуйте паски,
з гарячою водою теж незрозуміло що, вона є чомусь лише у ночі, а вранці коли потрібно збиратися, вже немає, цікаво для кого гріють?
Кучеряво живете! У провінційних містах і містечках гарячу воду вже давно взагалі не подають. Люди вже і труби пообрізали. Вішають хто електричні бойлери, хто газові колонки.
Может квартиры разрешишь утеплить и тепловые насосы поставить.? Сегодня стоимость отопления утепленной и неутепленной квартиры ОДИНАКОВА. Такое только в Украине.
