У вівторок світла буде більше: Відключення діятимуть лише в години пікових навантажень, – "Укренерго"

Завтра, 4 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Раніше Міністерство енергетики України пояснило, чому графіки відключень електроенергії можуть змінюватися протягом доби. Так, обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня споживання та від можливості обладнання генерувати та передавати електроенергію.

Як повідомлялося, вранці в понеділок, 3 листопада, графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів скасовані в усіх регіонах.

Попередньо "Укренерго" прогнозувало запровадження графіків погодинних відключень для побутових споживачів у понеділок із 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів мали застосовувати із 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.