Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: Міненерго оприлюднило пояснення

Міністерство енергетики України пояснило, чому графіки відключень електроенергії можуть змінюватися протягом доби. Так, обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня споживання та від можливості обладнання генерувати та передавати електроенергію.

Як зазначили в Міненерго, на графіки також можуть впливати:

температура повітря – у холод або в спеку споживання зростає,

час доби – вранці й увечері рівень споживання вищий,

аварії на об'єктах генерації та/або в мережах систем передачі й розподілу,

нові обстріли Росії.

Команди про застосування обмежень виконують оператори систем розподілу (обленерго), і саме вони відповідають за рівномірність розподілу відключень між шістьма чергами знеструмлення.

Обмеження вводяться, зокрема, після масованих обструлів, коли енергосистемі України не вистачає генерації або можливості передавати електроенергію.

Віддавати команди про застосування відключень можуть як НЕК "Укренерго", так і обленерго, в разі дефіциту в енергосистемі, наслідків обстрілів чи аварій.

Як повідомлялося, вранці в понеділок, 3 листопада, графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів скасовані в усіх регіонах.

Попередньо "Укренерго" прогнозувало запровадження графіків погодинних відключень для побутових споживачів у понеділок із 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів мали застосовувати із 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

До того міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що всі 9 енергоблоків АЕС на підконтрольній уряду території підключені до енергосистеми України, проте це не дозволяє уникнути графіків погодинних відключень світла для населення.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.