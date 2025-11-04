Світла буде менше: "Укренерго" поширило графіки відключень на увесь день

Графіки відключень світла для населення та промисловості у вівторок діятимуть протягом всього дня, а не лише вранці і ввечері, як прогнозувалося раніше.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Зокрема, графіки погодинних відключень електроенергії в окремих регіонах діятимуть з 08:00 до 22:00 обсягом від 05, до 1,5 черги. Протягом всього цього періоду часу також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше в "Укренерго" зазначали, що споживання електроенергії в Україні у вівторок зростає через хмарну погоду з дощем у більшості регіонів України.

Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі, пояснювали в компанії.