Ukraine Facility: Рада ЄС затвердила п’ятий транш для України на 1,8 мільярда євро

Рада ЄС схвалила виділення Україні п'ятого траншу підтримки в рамках Інструменту ЄС для України Ukraine Facility на суму понад 1,8 мільярда євро.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Ради ЄС.

"Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також одного невиконаного кроку з четвертого траншу. Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку подальшої роботи її державного управління", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, п'ятий транш у межах програми Ukraine facility для України становитиме 1,35 млрд євро, ще майже 600 млн євро ЄС виплатить разом із ним за ухвалення реформу АРМА, яку Україна мала провести раніше.

Водночас, Україна недоотримає частину коштів з п'ятого траншу, який враховує виконання зобов'язань в межах у другому кварталі і мав би становити майже 2 млрд євро.

Розмір цього траншу зменшили через невиконання двох реформ: щодо перевірки декларацій доброчесності суддів та реформи цифровізації виконавчого провадження. Україна має час до кінця другого кварталу 2026 року на їхнє виконання.

Нагадаємо, раніше ЄС аналогічним чином зменшив розмір четвертого у 2025 році траншу фінансової допомоги Україні в рамках механізму Ukraine Facility, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

У Єврокомісії пояснили, що у разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро. Але оскільки 3 із 16 індикаторів залишалися невиконаними, розмір траншу зменшать до 3,05 млрд євро. У Єврокомісії уточнювали, що з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".