Рада підтримала запровадження податкових пільг для бізнесу в обмін на інвестиції в переробку

Верховна Рада схвалила за основу проєкти законів про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо компенсації інвестицій через податки.

Відповідні законопроєкти №13415 та №13414 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали по 245 депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкти передбачають надання податкових пільг для реалізації інвестиційних проєктів у сфері переробної промисловості, які діятимуть до 2036 року.

Співавтор законопроєкту, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський пояснив, що законопроєкти передбачають компенсацію частини інвестицій шляхом отримання податкових пільг.

"Йдеться про можливість повернути податками від 30% до 70% коштів, вкладених у будівництво нових чи розширення існуючих заводів, та створення промислової інфраструктури... Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових", – написав депутат у Facebook.

Він уточнив, що такі інвестиційні проєкти мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягатимуть:

витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

витрати на придбання виробничого обладнання;

витрати на придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись шляхом пільг зі сплати таких податків:

податку на прибуток;

імпортного ПДВ на обладнання;

імпортного мита на обладнання;

податку на майно;

земельного податку.

При цьому частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проекту:

від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%;

від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%;

від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.

Як повідомлялося, в інтерв’ю БізнесЦензору Дмитро Кисилевський розповідав, що проти запровадження цих податкових пільг виступав МВФ, але дискусії з представниками Фонду з цього приводу тривають.

