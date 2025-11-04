Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада підтримала запровадження податкових пільг для бізнесу в обмін на інвестиції в переробку

інвестиції

Верховна Рада схвалила за основу проєкти законів про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо компенсації інвестицій через податки.

Відповідні законопроєкти №13415 та №13414 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали по 245 депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкти передбачають надання податкових пільг для реалізації інвестиційних проєктів у сфері переробної промисловості, які діятимуть до 2036 року.

Співавтор законопроєкту, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський пояснив, що законопроєкти передбачають компенсацію частини інвестицій шляхом отримання податкових пільг.

"Йдеться про можливість повернути податками від 30% до 70% коштів, вкладених у будівництво нових чи розширення існуючих заводів, та створення промислової інфраструктури... Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових", – написав депутат у Facebook.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Він уточнив, що такі інвестиційні проєкти мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягатимуть:

  • витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;
  • витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
  • витрати на придбання виробничого обладнання;
  • витрати на придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись шляхом пільг зі сплати таких податків:

  • податку на прибуток;
  • імпортного ПДВ на обладнання;
  • імпортного мита на обладнання;
  • податку на майно;
  • земельного податку.

При цьому частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проекту:

  • від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%;
  • від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%;
  • від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.

Як повідомлялося, в інтерв’ю БізнесЦензору Дмитро Кисилевський розповідав, що проти запровадження цих податкових пільг виступав МВФ, але дискусії з представниками Фонду з цього приводу тривають.

Читайте детальніше: "За два роки збудовано понад 100 заводів": Дмитро Кисилевський про держпідтримку промисловості, кешбек і локалізацію при закупівлях для ЗСУ

ВР (2965) законопроєкт (1749) інвестиції (1667) пільги (301) податки (2645) промисловість (505)
Мені важко повірити, що ця Рада робить щось для інтересів економіки в цілому. Знайшли можливість вкрасти, не інакше.
Очевидно, хтось пролоббіював ці пільги, адже ініціатива "... працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових."
Це як чергова Вовина тисяча, не популізм, ага...
Коли і як ці розширення підприємств запрацюють, якщо робочих рук в країні стає все меньше?
показати весь коментар
04.11.2025 15:42 Відповісти

