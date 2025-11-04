Ціни на АЗС почали зростати: найбільше подорожчало дизпаливо

Ціни на дизельне пальне та автогаз у найбільших мережах АЗС у жовтні почали зростати.

На підвищення цін вплинуло зростання цін на нафту та зниження курсу гривні наприкінці жовтня, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Середні ціни на дизпаливо на АЗС за місяць зросли на 64 коп. – до 56,52 грн за літр, автогаз подорожчав на 15 коп. – до 34,46 грн за літр. Водночас ціна бензину марки А-95, навпаки, просіла на 7 коп. – до 58,66 грн/л. Це відбулося завдяки достатнім обсягам імпорту і вищій націнці.

Зокрема, на гривню за літр підвищили ціни на дизель мережі АЗС ОККО, WOG, "Укрнафта", Ovis, "Маркет", U.GO, "Кворум", ZOG, "Катрал" і RLS.

У мережі Marshal ціна на дизпаливо зросла у середньому на 2 грн, а на бензини – на 1 грн за літр. У мережах KLO і "Факторі" дизпаливо подорожчало на 1,80 грн – до 59,79 грн/л і 51 грн/л відповідно.

У мережі "Авантаж" дизель здорожчав на 50 коп. – до 52,45 грн/л. Водночас на АЗС "БРСМ" ціна зросла на 0,3-1 грн у більшості регіонів, але у Дніпропетровській, Київській та Миколаївській областях не змінилася.

В інших мережах дизпаливо здорожчало в середньому на 45-83 коп./л. Не підвищували ціни лише UPG, полтавські мережі BVS і "Автотранс", Mango, "Рур груп", SUNOIL.

Водночас скраплений газ залежно від мережі здорожчав за місяць на 0,19-1,04 грн за літр. Найбільший приріст зафіксовано на станціях VST – на 1,04 грн, до 33,70 грн/л. Найнижчі ціни на LPG можна знайти на станціях Marshal у Житомирській області (29,99 грн/л, без змін).

За оцінками "А-95", у першій половині листопада ціни на бензин і скраплений газ навряд чи зазнають змін. Вартість бензину стримуватимуть достатні постачання, а другого – поява постачань з Литви й зниження котирувань Sonatrach. Щодо дизелю експерти припускають, що роздрібна ціна цього виду палива може зрости ще щонайменше на 1 гривню за літр.