До двох третин споживачів без світла: Графіки відключень світла у понеділок діятимуть до кінця доби

У понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Тобто одночасно без світла залишатимуться від третини до двох третин побутових споживачів.

Також у більшості регіонів діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго".

В компанії зауважили, що через ворожі обстріли зафіксовано нові пошкодження енергооб’єктів в окремих областях. Крім того, триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему.

Водночас споживання електроенергії залишається високим.

"Враховуючи погодні умови та наслідки російських атак – необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше", – закликали в "Укренерго".

Масована атака на енергетику в ніч на 8 листопада. Що відомо?

Як повідомлялося, в ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, російські війська завдали наймасованішого удару по всіх теплових електростанціях (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, вони повністю зупинили роботу.

Загалом Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляли в "Укренерго". Крім того, є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Особливо складна ситуація – у Харківській, Сумській та Полтавській областях, зазначала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, також зафіксовані влучання по об’єктах газової інфраструктури - пошкоджено виробниче обладнання, поранення отримав один працівник.