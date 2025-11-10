Комбінати Ferrexpo на Полтавщині зупинили роботу через брак електроенергії
Гірничорудна компанія Ferrexpo plc призупинила виробництво та експорт залізорудної продукції через порушення постачання електроенергії для її українських підприємств внаслідок російських обстрілів енергоінфраструктури України.
Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE).
"Компанія Ferrexpo plc з жалем повідомляє, що після атак на українську енергетичну інфраструктуру рано вранці в суботу, 8 листопада 2025 року, постачання електроенергії до її підприємств було порушено, внаслідок чого виробництво та експорт буде перервано", – йдеться у повідомленні.
В компанії зауважили, що в останні місяці спостерігається збільшення частоти та інтенсивності атак, спрямованих на українську інфраструктуру з виробництва та передачі енергії.
"Рано вранці суботи, 8 листопада, ракети вразили цілі з передачі енергії в Горішніх Плавнях – шахтарському місті, де розташована компанія Ferrexpo, та в більшому промисловому місті Кременчук, розташованому неподалік", – повідомляє Ferrexpo.
Після цього постачання електроенергії до Горішніх Плавнів було припинено, а роботу дочірніх підприємств групи – Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК) та Ferrexpo Yeristovo Mining (Єристівський ГЗК) – призупинено.
"Готуючись до таких подій, група створила запаси проміжної необробленої та готової залізорудної продукції на місці та в інших місцях, щоб мінімізувати порушення виробничого циклу та експорту", – зазначається у повідомленні.
У Ferrexpo додали, що протягом вихідних подачу електроенергії для обох комбінатів було частково відновлено, що дозволило обмежено відновити роботу збагачувальної фабрики.
Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100-відсоткова частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9-відсоткова – ТОВ "Біланівський ГЗК".
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року підприємствам Ferrexpo вдалося збільшити виробництво на 58% – до 6,07 млн тонн сталевих окатків, однак компанія отримала збиток у розмірі $50 млн через підвищення собівартості та зниження цін на свою продукцію.
Нагадаємо, акції Ferrexpo котируються на Лондонській фондовій біржі (FXPO), найбільшим акціонером компанії є Костянтин Жеваго. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року група була третім за величиною експортером окатків у світі.
