Імпорт вживаних авто в Україну підскочив у жовтні на 60%. Які моделі найпопулярніші?
У жовтні українці зареєстрували понад 26,1 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з–за кордону, що на 60% більше, ніж за аналогнічний період минулого року.
Це також на 12% більше, ніж у вересні цього року, йдеться у повідомленні асоціації "Укравтором".
Найбільша частка у сегменті вживаних авто припадала на бензинові автомобілі – 44%. Ще 30% – це електромобілі, 18% – дизельні авто, 5% – гібриди, а решта 3% – авто з ГБО.
Середній вік ввезених вживаних машин становить 8,2 року. Найпопулярнішою моделлю у цьому сегменті авто, як і раніше, залишається Volkswagen Golf.
Загалом, до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf – 1208 од.;
- Tesla Model Y – 942 од.;
- Tesla Model 3 – 862 од.;
- Volkswagen Tiguan – 752 од.;
- Renault Megane – 730 од.;
- Audi Q5 – 726 од.;
- Nissan Leaf – 697 од.;
- Skoda Octavia – 665 од.;
- Nissan Rogue – 636 од.;
- KIA Niro – 551 од.
Всього з початку року українці придбали 207,9 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Як повідомлялося, у жовтні українці також придбали 7,8 тис. нових автомобілів, це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року, та на 14% більше, порівняно із вереснем. Кількість нових авто, проданих у жовтні, також виявилася найбільшою за останні 13 місяців.
При цьому найпопулярнішим брендом на українському ринку виявився китайський виробник BYD, який збільшив продажі за рік у 6,5 раза.
