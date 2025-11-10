Суд Англії зобов’язав Коломойського і Боголюбова виплатити "Приватбанку" $3 мільярди (оновлено)

Високий суд Англії ухвалив рішення, за яким колишні власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов'язані виплатити понад $3 мільярди у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти банку.

Суд визначив, що основна сума збитків, завданих банку колишніми власниками, становить $1,76 млрд, повідомляє пресслужба "Приватбанку".

Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1,19 млрд та здійснити авансовий платіж для покриття судових витрат банку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99,58 млн).

При цьому Високий суд Англії відхилив клопотання Коломойського та Боголюбова про дозвіл на апеляцію та зупинення виконання цього рішення до розгляду такої апеляції.

"Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, в подальшому на них нараховуватимуться проценти. Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, "ПриватБанк" невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для бБанку та, відповідно, для його акціонера – уряду України", – наголошується у повідомленні.

У "Приватбанку" нагадали, що активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.

Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити витрати "ПриватБанку" на основі "повного відшкодування", що означає більш високий розмір відшкодування.

У банку зауважили, що цьому контексті Суддя Трауер зазначив, що "...позиції відповідачів були за своєю суттю неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні", а також що намагання Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій "була глибоко оманливою та недоброчесною". Суд також дійшов висновку, що і Коломойський, і Боголюбов представили "позицію, яка мала на меті ввести суд в оману".

"ПриватБанк" вітає рішення суду про стягнення на користь банку цієї значної суми. Це підтверджує обґрунтованість рішення банку продовжувати цей судовий процес проти пана Коломойського та пана Боголюбова протягом багатьох років та попри значні виклики з метою притягнення їх до відповідальності за шахрайські дії", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, у липні Високий суд Лондона задовольнив позов державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Зокрема, суд визнав, що колишні власники незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування". Повну суму зобов'язання колишніх власників перед банком суд мав встановити пізніше.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Що відомо про суд "Приватбанку" із Коломойським у Лондоні

Як повідомлялося, у травні 2022 року Високий суд Лондона відклав розгляд справи за позовом державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на прохання відповідачів. В ході підготовчого засідання представники Коломойського та Боголюбова просили суд про перенесення розгляду справи по суті у зв'язку з війною в Україні. Слухання відновилися у 2023 році.

Високий суд Лондона ще влітку 2020 року призначив слухання в рамках розгляду по суті позову державного "Приватбанку" до його колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на $3 млрд на березень 2022 року. Тоді сторона захисту українських олігархів також намагалася відкласти розгляд справи.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року державний "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Лондона у суперечці з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Суд підтвердив наявність юрисдикції для розгляду позову "Приватбанку" проти колишніх власників, судовий наказ про всесвітній арешт їх активів залишиться чинним до розгляду справи по суті.

Повністю скасувавши рішення суду першої інстанції, судді Апеляційного суду дійшли висновку, що "Приватбанк" має достатні для судового розгляду підстави вимагати відшкодування $1,9 млрд (включаючи відсотки – $3 млрд), а також відмовив відповідачам у наданні дозволу на оскарження рішення, та зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову.

"Приватбанк" у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (всі - Великобританія), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ЗАО Ukrtransitservice Ltd. (всі – Британські Віргінські о-ви), які імовірно їм належать, або знаходяться під їх контролем.