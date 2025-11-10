Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Націоналізація "Приватбанку" Приватбанк
4 866 48

Суд Англії зобов’язав Коломойського і Боголюбова виплатити "Приватбанку" $3 мільярди (оновлено)

Суд Англії стягнув з Коломойського і Боголюбова $3 мільярди

Високий суд Англії ухвалив рішення, за яким колишні власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов'язані виплатити понад $3 мільярди у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти банку.

Суд визначив, що основна сума збитків, завданих банку колишніми власниками, становить $1,76 млрд, повідомляє пресслужба "Приватбанку".

Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1,19 млрд та здійснити авансовий платіж для покриття судових витрат банку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99,58 млн).

При цьому Високий суд Англії відхилив клопотання Коломойського та Боголюбова про дозвіл на апеляцію та зупинення виконання цього рішення до розгляду такої апеляції.

"Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, в подальшому на них нараховуватимуться проценти. Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, "ПриватБанк" невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для бБанку та, відповідно, для його акціонера – уряду України", – наголошується у повідомленні.

У "Приватбанку" нагадали, що активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.

Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити витрати "ПриватБанку" на основі "повного відшкодування", що означає більш високий розмір відшкодування.

У банку зауважили, що цьому контексті Суддя Трауер зазначив, що "...позиції відповідачів були за своєю суттю неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні", а також що намагання Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій "була глибоко оманливою та недоброчесною". Суд також дійшов висновку, що і Коломойський, і Боголюбов представили "позицію, яка мала на меті ввести суд в оману".

"ПриватБанк" вітає рішення суду про стягнення на користь банку цієї значної суми. Це підтверджує обґрунтованість рішення банку продовжувати цей судовий процес проти пана Коломойського та пана Боголюбова протягом багатьох років та попри значні виклики з метою притягнення їх до відповідальності за шахрайські дії", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, у липні Високий суд Лондона задовольнив позов державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Зокрема, суд визнав, що колишні власники незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування". Повну суму зобов'язання колишніх власників перед банком суд мав встановити пізніше.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Що відомо про суд "Приватбанку" із Коломойським у Лондоні

Як повідомлялося, у травні 2022 року Високий суд Лондона відклав розгляд справи за позовом державного "Приватбанку" до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на прохання відповідачів. В ході підготовчого засідання представники Коломойського та Боголюбова просили суд про перенесення розгляду справи по суті у зв'язку з війною в Україні. Слухання відновилися у 2023 році.

Високий суд Лондона ще влітку 2020 року призначив слухання в рамках розгляду по суті позову державного "Приватбанку" до його колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на $3 млрд на березень 2022 року. Тоді сторона захисту українських олігархів також намагалася відкласти розгляд справи.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року державний "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Лондона у суперечці з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Суд підтвердив наявність юрисдикції для розгляду позову "Приватбанку" проти колишніх власників, судовий наказ про всесвітній арешт їх активів залишиться чинним до розгляду справи по суті.

Повністю скасувавши рішення суду першої інстанції, судді Апеляційного суду дійшли висновку, що "Приватбанк" має достатні для судового розгляду підстави вимагати відшкодування $1,9 млрд (включаючи відсотки – $3 млрд), а також відмовив відповідачам у наданні дозволу на оскарження рішення, та зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову.

"Приватбанк" у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (всі - Великобританія), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ЗАО Ukrtransitservice Ltd. (всі – Британські Віргінські о-ви), які імовірно їм належать, або знаходяться під їх контролем.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (208) Коломойський Ігор (1741) Лондон (184) суд (3362) ПриватБанк (1825)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Так. До ВС Англії у ОПи рученята закороткі
показати весь коментар
10.11.2025 14:03 Відповісти
+17
показати весь коментар
10.11.2025 14:08 Відповісти
+16
Владу в Україні захопило етнічне злочинне угрупування!
показати весь коментар
10.11.2025 14:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так. До ВС Англії у ОПи рученята закороткі
показати весь коментар
10.11.2025 14:03 Відповісти
Владу в Україні захопило етнічне злочинне угрупування!
показати весь коментар
10.11.2025 14:04 Відповісти
Каса, парні, КАСА.
показати весь коментар
10.11.2025 14:07 Відповісти
.... на виході!
Але вихід заблокований, навіть після оплати на касі!
показати весь коментар
10.11.2025 14:19 Відповісти
ФБР пропонує вийти запасним вихідом. В іх супроводі.
показати весь коментар
10.11.2025 15:12 Відповісти
але З Е не випускає - можуть запропонувати співпрацю і здасть всіх....))))) І з Е в першу чергу!
показати весь коментар
10.11.2025 15:16 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2025 14:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ADCCSx-AmAk

Валерія Гонтраєва з Порошенко врятували ПРИВАТБАК -ііііі

Пам"ятаємо , як зЄльоні підпалили маєток Гонтарєвої ( ще тоді рулив Бєня п"юучи кохвій на Банковій, ще Єрмак не захопив владу )

ГОРІЛА ХАТА ПАЛАЛА , а жінка в Лондоні плакала?
та ні Горить зара СРАКА зЄльоних палає ...
показати весь коментар
10.11.2025 15:41 Відповісти
А чого не п'ять з половиною лярдів? Інше що, пробачили?
показати весь коментар
10.11.2025 14:10 Відповісти
Это то шо прошло по британским закромам бени.
показати весь коментар
10.11.2025 14:15 Відповісти
До речі, а де зараз синуля Бені, який був баскетболістом другой лігі НБА у США а потів сдристнув до України? Цей вгодованицй на крадені папаней гроши бугай 1-1% не в ЗСУ. А де? Де ти, Гриня?
показати весь коментар
10.11.2025 14:11 Відповісти
він не гой, нащо йому ризикувати життям заради чужої країни?
показати весь коментар
10.11.2025 14:15 Відповісти
А не знаете - где ПАСЫНОК ФИРТАША?
Который устроил аварию с двумя погибшими
А где Дурицкая ,которая шла под руку с Немцовым?
Его убили ,а ее оставили живой !!!!!
И никто ТАКИМ СВИДЕТЕЛЕМ знакового убийства
В Украине не интересуется!!!!!!!!!!!!!
Презираю украинскую журналистику
Американские журналисты такое не пропустят!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
10.11.2025 14:19 Відповісти
Наріду не цікаво де діти Бені, Ахметова.., де шифери, арестовичі, міндічі.., їм до цього часу давить велика зелена жаба, де діти Порошенка?
показати весь коментар
10.11.2025 15:02 Відповісти
Высокий Суд Лондона !!!!!!
Это звучит так прекрасно!!!!!
показати весь коментар
10.11.2025 14:14 Відповісти
Евреи бывают разные
Есть Иисусы
А есть Иуды
Никто ж не заставлял 13 миллионов украинцев
Выбрать в президенты ИУДУ!!!!!!!
Они это сделали легко
Радовались так, что чуть из трусов не выскакивали !!!!!!!!
показати весь коментар
10.11.2025 14:24 Відповісти
В Украине евреев патриотов- не сосчитать!!!
Дмитро Чекалкин
Володимир Омельян
Сергей Жадан
Виталий Портников
Их очень много - ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ - еврейской национальности
Но украинцы почему - то выбрали того
Кто НИКОГДА не был замечен в благотворительности
Не был на Майдане
Украину сравнил с порнозвездой
Открыто говорил о симпатии к путину
Проблема не в Зеленском
Проблема в том, что ТАКОЙ ЗЕЛЕНСКИЙ - зеркальное отражение народа
Его большинства
А большинство - это жлобы
Такие же - как и Зеленский
А он - АБСОЛЮТНЫЙ ЖЛОБ!!!
ФЕЕРИЧЕСКИЙ ЖЛОБ!!!
И именно это понравилось в нем большинству украинцев
показати весь коментар
10.11.2025 14:40 Відповісти
Володимир Омелян---------правнук класика української літератури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Богдана Лепкого. Дмитро Чекалкин----------Національність: Українець. Прадід Дмитра походить з села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE Чекалкіно (Росія). Сергій Жадан - українець за національністю. Він народився 23 серпня 1974 року у Старобільську, що на Луганщині, і є громадянином України. -------ви всіх патріотів України вирішили приписати до цієї нації?
показати весь коментар
10.11.2025 16:40 Відповісти
Ну мабуть для неї звання "єврей" це як знак якості. Пробачте жінці за полемічне перебільшення бо основна думка все ж таки правильна.
показати весь коментар
11.11.2025 09:12 Відповісти
У меня был сосед
Дядя Миша. Он бул евреем
Дико боялся погромов
Я ему однажды сказала - так у вас же, дядя Миша
В паспорте - украинская фамилия
Он засмеялся
Бить , Галя, будут не по паспорту
Бить будут по лицу
История еврейского народа - это такая трагедия
Евреи подвергались гонению во все века
Во всех странах
Надо же было выживать как- то
Детям дать образование
А в царской России,например, евреям нельзя было жить
В больших городах
Нельзя было еврейским детям учиться в университете
И евреи придумали способ - потому что хотели жить как люди
И они стали принимать православие
Жениться на женщинах не еврейках
Выходить замуж за не евреев
И брали их фамилии
Так и спаслись.....
показати весь коментар
13.11.2025 21:05 Відповісти
Із моїх знайомих - простих українських євреїв, про кого я знаю як вони голосували роками, можна зробити висновок, що вони набагато більше патріоти людей своєї національності ніж України.
Бо вони завжди голосують виключно за євреїв. До появи в бюлетенях Тимошенко вони голосували за євреїв, які тоді були явно непрохідними. Потім виключно за Тимошенко. В 2019 році розділились між Зеленським (більшість) і Тимошенко. В 2-му турі всі за Зе. За таким же принципом і на місцевих виборах.
показати весь коментар
11.11.2025 04:07 Відповісти
Я вас расстрою
Юлия Тимошенко - по дедушке точно еврейка
Его звали АБРАМ
Не найдете ни одного украинца с таким именем
Муж Юлии Тимошенко - еврей
Любовник Тимошенко Павло Лазеренко -еврей
Нестор Шуфрич ,один из последних любовников этой редкой лярвы
Тоже еврей.......
показати весь коментар
13.11.2025 20:58 Відповісти
Уся ця свора, олігархів в Україні, так завзято з неї точить кров руками отих, з ********* сидільців на посадах з Урядового кварталу, починаючи, ще з часів кучмарика-парторга!
Жодного не покарали в Україні, ЖОДНОГО! А ***********, нардепи, генпрокурори та кривосуддя несущі, усі мають масштабні пенсії, порівняно з Українцями, яким кинули пенсійну подачку у 3,800 грн - пожиттєво!!!
Щось загралася привладна нечисть, разом з олігархами та *******, на крові та житті Украінців!!!
показати весь коментар
10.11.2025 14:25 Відповісти
Платят только лохи!...
показати весь коментар
10.11.2025 14:27 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2025 14:31 Відповісти
Не качественно ВОРОВАЛИ!!Расчитывали верхушка поддержит!В общем у них столько налика что хватит как говорится на 9 жизней!!!
показати весь коментар
10.11.2025 14:33 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2025 14:35 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2025 14:37 Відповісти
Виходить крали Зеліні роботодавці на телеканалі ''1+1'', а нарід брехав на Порошенка. Але телевізор свою справу зробив і мародерам дали ключі від всієї України. Цікаво, що вони після себе залишать?
показати весь коментар
10.11.2025 14:56 Відповісти
Добре, що нарід хоч потроху, по краплині починає розуміти всю глибину жопи, в яку привів його (нарід) "найкращий президент".
показати весь коментар
10.11.2025 16:50 Відповісти
Як же коломИйський виплачуватиме зі своєї сізо_порції їжі?

Це ж треба мільярд років

Жарт.

коломИйський не в сізо, а в своїй карпатській резиденції. Але дурням показали "арешт_коломИйського"
показати весь коментар
10.11.2025 15:24 Відповісти
Для нього це копійки. Він з 2019 року власник держави Україна.
показати весь коментар
10.11.2025 21:21 Відповісти
в Печерському суді траур - скільки бабла пройшло повз них....
показати весь коментар
10.11.2025 15:39 Відповісти
А чо 3 миллиарда? они же 5 украли с ПриватБанка. ФБР это подтвердило. Где еще 2 миллиарда???
показати весь коментар
10.11.2025 16:18 Відповісти
Решта не в британській юрисдикції..
показати весь коментар
10.11.2025 18:53 Відповісти
Не складається просте жіноче щастя у еміне джапарової.
показати весь коментар
10.11.2025 16:37 Відповісти
"Тепер ми точно знаємо, яка катастрофа трапляється, коли жадібний олігарх, який сприймає власну країну як сховище, а не як Батьківщину, приводить до влади амбітного некомпетентного правителя".
В.Портніков
показати весь коментар
10.11.2025 16:44 Відповісти
Тобто "президентство" зеленої мавпочки себе не виправдало..а Беня так сподівався на це.. а хто тепер все відмотає назад ?хто війну відмотає?
показати весь коментар
10.11.2025 18:52 Відповісти
Для нього ще й як виправдало. Чого не скажеш про нас, на жаль.
показати весь коментар
10.11.2025 21:22 Відповісти
!
показати весь коментар
11.11.2025 01:18 Відповісти
По міру пустили.
показати весь коментар
11.11.2025 06:41 Відповісти
Цитата, І.В. Коломойський: "Жизнь - это супермаркет, бери что хочешь, но касса (Високий суд Лондона) - впереди! "
показати весь коментар
11.11.2025 11:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 