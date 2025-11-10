В Україні почнуть виробляти двоповерхові пасажирські вагони

У проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено близько 5,7 млрд грн на придбання 100 пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", у тому числі замовлять перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

Про це заступник міністра фінансів Олександр Кава розповів під час зустрічі із членами Американської торговельної палати (ACC), а також представниками українського бізнесу, інформує пресслужба Мінфіну.

"Двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%. Тобто за порівнянних експлуатаційних витрат компанія зможе перевезти значно більше пасажирів", – сказав Кава.

За його словами, у перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення зі спальними місцями, так і для денного, з місцями для сидіння.

Заступник міністра нагадав, що за останні п’ять років держава профінансувала придбання 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва. У 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити у 2026 році.

Як повідомлялося, щоб пасажирські перевезення перестали бути збитковими для "Укрзалізниці", ціни на квитки потрібно підвищити у 3-4 рази, заявив заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

Він запевнив, що під час війни цього не робитимуть. Тому для покриття збитків від пасажирських перевезень "Укрзалізниця" у 2026 році планує отримати 16 млрд грн дотацій з держбюджету, а також підвищити вантажні тарифи на 41,5% в два етапи.

Топ коментарі
+13
Може краще ракети та дрони😮
10.11.2025 15:18 Відповісти
+11
А користуватися ними вже будуть кацапи? Ви там при#уїли вже зовсім, виродки?
10.11.2025 15:26 Відповісти
+9
Це так, но красти легше на вагонах
10.11.2025 15:46 Відповісти
Достаточно делать вагоны в 2-3 раза выше рыночной стоимости, а материалы покупать в 2-3 раза дешевле. Потом ещё повторно можно будет заработать на ремонтах
11.11.2025 17:16
Той, хто тут залишиться живим.
Доларові мільйонери й пенсіонери
10.11.2025 15:52 Відповісти
Шо за *****, где и кем, 95 кварталом?!?!
10.11.2025 15:30
А що тут такого дивного? Якщо Квартал керує випуском ракет, то чому б йому не випускати вагони?
10.11.2025 17:31
10.11.2025 17:31 Відповісти
о ..а балістика як??? Міндіча потрібно призначити на цей проект і Баканова..Хай ЗЕ подякує своїм .цим козлам. які дискредитували свого Володю... Як казав Петлюра -не страшні нам воші кацапські а страшні гниди українські
10.11.2025 15:38
10.11.2025 15:38 Відповісти
Українські?
10.11.2025 17:32 Відповісти
так. Слова Петлюри..
10.11.2025 17:55 Відповісти
Дебили....***, іноді здається що лошадь ху....ла говорить правду і про нашу владу
10.11.2025 15:44
10.11.2025 15:44 Відповісти
після розпилу грошей українського народу "зеграбіжниками" на "фламінго", цілком логічно виглядає і це чергове пограбування.Тут і трьохповерхового матюка мало буде...
10.11.2025 15:46
10.11.2025 15:46 Відповісти
Классс Прикольно!!!А Украина сколько пробудет!
10.11.2025 15:55
10.11.2025 15:55 Відповісти
Я смотрю в головах у зевлады война закончилась ещё весной 25го. Деньги на войну или спизжены или расписаны. Война не закончилась, но процесс распила уже пошел и его не остановить. Это уже бесполезно.
10.11.2025 16:03
10.11.2025 16:03 Відповісти
срати вас підароязиких на українських ресурсах теж.війна не відучила...
11.11.2025 09:48
11.11.2025 09:48 Відповісти
А за ними фламінго з паляницями і мівіна з вікон так тихенько шелесь шелесь
10.11.2025 16:10
10.11.2025 16:10 Відповісти
років 50-60 тому на Львівській залізниці вже експлуатували ГДР-овські двоповерхові вагони - в наших реаліях вони виявилися нерентабельними і їх невдовзі списали
10.11.2025 16:31
10.11.2025 16:31 Відповісти
Если верить программе 3000, то у нас и обычные вагоны не сильно рентабельны, потому совсем непонятно, зачем ещё и двухэтажные строить
11.11.2025 17:26
11.11.2025 17:26 Відповісти
ще вкрай потрібно державне фінансування виробництва більярдних столів!!! Не менш важливо під час війни, ніж виробництво трьохповерхових вагінів.
10.11.2025 16:36
10.11.2025 16:36 Відповісти
це на додачу до 4000 долярів вчитилям
ЗЕленим фламінгам
мульону дерев..
10.11.2025 17:59 Відповісти
О тепер будемо їздити 3000 км
10.11.2025 18:11 Відповісти
Вчитесь увесь світ - міліардні збитки - підприємству повна дупа- але будуть додавати другий поверх на вагони. Їба....та країна, як і більшість шо керує цим смітником зеленого кольору.
10.11.2025 20:00
10.11.2025 20:00 Відповісти
Потрібно прибрати таких гнид як срєщенко , ну і може на час війни варто скасувати земельний податок а то якось тупо виглядає
10.11.2025 22:02
10.11.2025 22:02 Відповісти
Все що у майбутньому часі ссаний популізм або по народному дєрьмацтво...
11.11.2025 09:47
11.11.2025 09:47 Відповісти
А что, уже одноэтажные научились выпускать по нормальной цене, что взялись за два этажа? Или это очередной гиперлуп?
11.11.2025 17:15
11.11.2025 17:15 Відповісти

