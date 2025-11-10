Зростання цін прискорюється: Держстат оприлюднив дані про інфляцію у жовтні

Споживчі ціни в Україні у жовтні зросли на 0,9%, порівняно із вереснем.

У річному обчисленні, порівняно із жовтнем 2024 року, ціни зросли на 10,9%, свідчать дані Держстату.

Базова інфляція у жовтні, порівняно з вереснем, становила 0,6%, із за рік – 10,2%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої минулого місяця зросли на 1,6%.

Найбільше (на 11% та 10,4% відповідно) подорожчали яйця та овочі. Крім того, на 7,1-1% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири. Водночас на 2,6–0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у жовтні підвищилися на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Крім того, ціни на транспорт зросли на 0,1%, переважно через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%. Водночас на 5% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, у вересні споживчі ціни в Україні зросли на 0,3%, порівняно із попереднім місяцем. У липні та серпні вони знижувалися.