Митники від початку року виявили порушень на 10,7 мільярда. ІНФОГРАФІКА

Державна митна служба України за січень-жовтень цього року виявила 8 084 порушень митних правил на 10,7 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Держмитслужби, у 2 934 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 966 млн грн, зокрема:

промислових товарів на 668 млн грн;

транспортних засобів на понад 169 млн грн;

валюти на 69 млн грн;

продовольчих товарів на 60 млн грн.

У 1 777 справах про порушення митних правил, зокрема й заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 52 млн грн, стягнуто до держбюджету 51 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

На розгляд до суду митницями передано 4 613 справ про порушення митних правил на суму понад 10,3 млрд грн.

За результатами розгляду справ судами, з-поміж іншого й заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 4 млрд грн.

Як повідомлялося, з 1 січня по 31 серпня українські митники зафіксували 804 випадки порушення митних правил під час переміщення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. У тому числі зафіксовано 484 порушень під час ввезення товарів у посилка Україну та 320 – при їх вивезенні.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил".

Серед іншого, закон встановлює відповідальність за пересилання у поштових відправленнях товарів, наявність, найменування або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній декларації або в інших супровідних документах. Тепер за таке порушення передбачений штраф у розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з можливістю їх конфіскації. Раніше відповідна стаття 472 Митного кодексу передбачала лише конфіскацію товарів, які заборонено пересилати.

Закон також встановлює покарання за ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності (окрім речей особистого використання) у вигляді штрафу у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

Водночас закон скасовує обов'язковість конфіскації транспортних засобів, що використовувалися у процесі порушення митних правил. Тепер рішення про конфіскацію транспорту може ухвалити суд, але він може обмежитися і м'якшим покаранням.