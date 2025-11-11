У справі "Енергоатому" фігурують чотири міністри – НАБУ

Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), які займалися викриттям схеми розкрадання коштів в Енергоатомі, Олександр Абакумов заявив, що під час розслідування цієї справи детективи зафіксували чотирьох українських міністрів у різних ситуаціях.

"Багато не скажу, але скажу так, що в різних ситуаціях під час розслідування цього кримінального провадження ми фіксували чотирьох міністрів", – розповів Абакумов в ефірі програми УП.Чат, цитує NV.

Водночас він наголосив, що йдеться про міністрів різних періодів.

"Хтось раніше був міністром, хтось пізніше, тобто це не всі чотири чинні міністри", – уточнив Абакумов.

Детектив не назвав прізвищ українських урядовців, пояснюючи тим, що "це може надалі нашкодити розслідуванню".

За даними НАБУ, злочинна організація мала двох керівників, проте Олександр Абакумов відмовився коментувати, чи є одним із них бізнесмен, співвласник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч.

"Керівників злочинної організації на даному моменті два. Вони оцінені нами як керівники відповідно до зібраних доказів", – заявив детектив.

Правоохоронці провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію. Також схема стосувалася будівництва захисту для енергетичних обʼєктів.