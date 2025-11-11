Дефіцит зовнішньої торгівлі України продовжує зростати: вже понад $34 млрд. ІНФОГРАФІКА

Протягом січня-жовтня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $67,8 млрд, а експортували – на $33,2 млрд, пише Liga.net з посиланням на Державну митну службу.

Товарообіг, порівнюючи з попереднім роком зріс на 10% – з $92 млрд майже до $101 млрд. Водночас негативне сальдо торгівлі збільшилося на 50% – до $34,6 млрд, й тепер імпорт перевищує експорт більш ніж удвічі.

Основні постачальники товарів в Україну, порівнюючи з 2024 роком, не змінилися: Китай – $15,1 млрд, Польща – $6,4 млрд, Німеччина – $5,4 млрд. Основний імпорт становлять машини й устаткування, хімічна продукція та паливно-енергетичні товари.

Експортували з України найбільше до Польщі – на $4,2 мільярда, Туреччини – на $2,2 мільярда, Німеччини – на $2,0 мільярда. Торік перша трійка була дещо іншою: Польща, Німеччина, Іспанія.

"Дефіцит поточного рахунку в Україні під час повномасштабної війни значно розширився, однак така динаміка пов’язана передусім зі збільшенням інвестицій у безпеку та відновлення", – прокоментували в Національному банку України.

Так, зростання імпорту продукції машинобудування (+36% р/р за 9 місяців 2025 року) значною мірою визначалося потребами оборонного комплексу.

Крім того, зростав імпорт енергоресурсів на тлі посилення атак проти енергетичної інфраструктури та різноманітного обладнання для виробництва зброї.

Читайте також: Україна збільшить обсяг імпорту електроенергії у грудні

Натомість споживчий імпорт зростав повільніше (+8% р/р за 8 місяців 2025 року), а його частка в загальному імпорті скорочувалася.

Читайте також: Українці залишаться без української молочки? Чому поляки захоплюють вітчизняний ринок

"Дефіцит поточного рахунку має фундаментальне джерело фінансування: кошти міжнародних партнерів. Левова їх частина або надається на концесійних умовах, або створює лише умовні боргові зобов’язання, оскільки виплати за ними здійснюватимуться із зовнішніх джерел", – пояснили в НБУ.

Регулятор наголошує, що по суті, ці кошти є інвестиціями в спільну європейську безпеку. Таке тлумачення найточніше відображає характер міжнародної підтримки та узгоджується з дедалі більшим визнанням стратегічної ролі України як ключової складової оборонної готовності ЄС.

"Підхід до оцінки зовнішньої стійкості, заснований на врахуванні коштів міжнародних партнерів, свідчить, що, попри формальний дефіцит, фінансова та зовнішня стійкість країни залишається високою", – зазначили в Нацбанку.