Німеччина збільшить допомогу Україні в наступному році на 3 мільярди євро. Куди підуть гроші?

Федеральний уряд Німеччини має намір збільшити допомогу Україні у відбитті російської агресії у 2026 році до 11,55 млрд євро.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на німецькі ЗМІ, які проаналізували проєкт Міністерства фінансів для остаточних консультацій бюджетного комітету щодо бюджету на 2026 рік.

"Згідно з цим документом, стаття бюджету "Підготовка держав, що зазнали нападу всупереч міжнародному праву, у сфері безпеки, оборони та стабілізації" буде збільшена на три мільярди євро порівняно з проектом уряду і становитиме близько 11,55 млрд євро. Минулого тижня з урядових кіл пролунала інформація, що додаткові кошти будуть спрямовані, серед іншого, на артилерію, дрони та броньовані транспортні засоби, а також на придбання двох систем протиповітряної оборони Patriot", – вказується у повідомленні.

Бюджетний комітет Бундестагу (парламент Німеччини) збирається в четвер на так зване узгоджувальне засідання, щоб допрацювати проєкт бюджету на 2026 рік.

Як раніше писав БізнесЦензор, Німеччина перерахувала 60 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.