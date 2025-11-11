Справа Міндіча: Мін’юст офіційно підтвердив слідчі дії у міністра Галущенка

Міністерство юстиції України підтверджує, що за участі Міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження.

Про це йдеться в офіційній заяві Мінʼюсту.

"Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування", – наголосили у відомстві.

У Міністерстві юстиції додали, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції, а в разі встановлення вини – особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку.

"З огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій", – підкреслили в Мінʼсті.

Раніше Міністр юстиції Герман Галущенко, який до кінця липня протягом чотирьох років обіймав посаду міністра енергетики, заявив, що запитання щодо ефективності його роботи на посаді очільника Міненерго потрібно залишити "в минулому".

Тим часом керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), які займалися викриттям схеми розкрадання коштів в "Енергоатомі", Олександр Абакумов повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи зафіксували чотирьох українських міністрів у різних ситуаціях. Це міністри різних періодів.

Правоохоронці провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію. Також схема стосувалася будівництва захисту для енергетичних обʼєктів.