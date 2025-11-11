"Національний кешбек": Учасникам програми виплатять рекордну суму після затримки

Після суттєвої затримки українці отримають виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень: найближчими днями учасникам програми вплатять 509 млн грн з держбюджету.

Це рекордна сума компенсації за купівлю товарів українського виробника від початку дії програми, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За даними міністерства, загалом за серпень понад 3,6 млн учасників програми придбали товари вітчизняного виробництва майже на 5,1 млрд грн.

Всього за 2025 рік в межах програми "Національний кешбек" покупцям вже виплачено близько 4 млрд грн кешбеку.

Водночас Кабмін своїм розпорядженням №1217-р від 10 листопада передав 1,49 мільярда гривень до Резервного фонду, з якого фінансуються виплати за програмою "Національний кешбек".

Ці кошти призначалися на виплату додаткових дотацій місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією РФ.

Як повідомлялося, раніше українці почали скаржитися на затримку виплат за програмою "Національний кешбек". За даними джерел видання ЕП в уряді, виплати затримали, бо у Резервному фонді закінчилися кошти.

Однак офіційно в уряді затримку виплат за програмою пояснювали технічними процесами. Втім, голова Мінекономіки Олексій Соболев визнавав, що фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила початково прогнозовану.

На початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек". Ще 1,6 млрд грн на фінансування цієї програми уряд виділив у лютому.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
ВЕСЬ ТОЙ ПИ..ЦЬ ЩО ЗАРАЗ НЕСЕТЬСЯ ХЕРСОНОМ І КЕШБЕКОМ НЕ ПЕРЕБИТИ
показати весь коментар
11.11.2025 19:01 Відповісти
На жаль Херсон це прифронтове місто...
показати весь коментар
11.11.2025 19:06 Відповісти
хай воно гнида вдавиться кровавими шашликами, назавжди
показати весь коментар
12.11.2025 12:59 Відповісти
напёрстки от дыржавы
показати весь коментар
11.11.2025 19:11 Відповісти
когда то всплывет правда и про "Національний кешбек"...
показати весь коментар
11.11.2025 19:13 Відповісти
І про всі інші "програми", які висмоктують останнє з бюджету
показати весь коментар
11.11.2025 22:27 Відповісти
а правда дуже проста, рейтинг, люди ******* щоб їм на халяву гроші роздавали або обіцяли, тімашонка на цьому собі рейтинг заробляла, але по причині жадності все просрала, може воно й добре, бо здала б Україну, ще тоді.
показати весь коментар
12.11.2025 15:46 Відповісти
це зараз головне
показати весь коментар
11.11.2025 19:19 Відповісти
Цей популізм слід оплачувати з кишені власних кишень зеленського та його шобли!
показати весь коментар
11.11.2025 19:46 Відповісти
А ефективність кешбеку вже доведена? У нас несподівано почала відновлюватись економіка?
показати весь коментар
11.11.2025 22:25 Відповісти
Так це для відновлення рейтингу ЗЄ, а не для відновлення економіки.
показати весь коментар
12.11.2025 02:25 Відповісти
А, вибачте, завжди плутаю і мені ввижається, що є якісь порухи щоб врятувати те, що врятувати вже не можна
показати весь коментар
13.11.2025 19:44 Відповісти
Маленька подачка під вибори
показати весь коментар
12.11.2025 07:40 Відповісти
100%. Найчистіший популізм.
показати весь коментар
12.11.2025 12:31 Відповісти
Скоріш! Скоріше підтримайте президента!! Він вам кешбек організував!!!
показати весь коментар
12.11.2025 12:30 Відповісти

