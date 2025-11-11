"Національний кешбек": Учасникам програми виплатять рекордну суму після затримки

Після суттєвої затримки українці отримають виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень: найближчими днями учасникам програми вплатять 509 млн грн з держбюджету.

Це рекордна сума компенсації за купівлю товарів українського виробника від початку дії програми, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За даними міністерства, загалом за серпень понад 3,6 млн учасників програми придбали товари вітчизняного виробництва майже на 5,1 млрд грн.

Всього за 2025 рік в межах програми "Національний кешбек" покупцям вже виплачено близько 4 млрд грн кешбеку.

Водночас Кабмін своїм розпорядженням №1217-р від 10 листопада передав 1,49 мільярда гривень до Резервного фонду, з якого фінансуються виплати за програмою "Національний кешбек".

Ці кошти призначалися на виплату додаткових дотацій місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше українці почали скаржитися на затримку виплат за програмою "Національний кешбек". За даними джерел видання ЕП в уряді, виплати затримали, бо у Резервному фонді закінчилися кошти.

Однак офіційно в уряді затримку виплат за програмою пояснювали технічними процесами. Втім, голова Мінекономіки Олексій Соболев визнавав, що фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила початково прогнозовану.

На початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек". Ще 1,6 млрд грн на фінансування цієї програми уряд виділив у лютому.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.