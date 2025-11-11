Обсяг пільг зі сплати митних платежів за рік зріс на понад 40%, – Держмитслужба. ІНФОГРАФІКА

До державного бюджету України в жовтні цього року перераховано 67 млрд грн митних платежів.

Водночас, як повідомили в Державній митній службі, при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 29,1 млрд грн, що становить 43,4% від суми надходжень до бюджету.

Порівняно з жовтнем минулого року обсяг наданих преференцій зріс на 7,2 млрд грн, або на 32,9%. Тоді цей показник становив 21,9 млрд грн.

У розрізі преференцій найбільшу частку становлять:

пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення – 41% (12 млрд грн);

пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів – 23% (6,6 млрд грн);

звільнення зі сплати ввізного мита в рамках виконання угод "про вільну торгівлю" – 14% (4 млрд грн);

пільги при ввезенні електромобілів – 9% (2,6 млрд грн);

пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури – 8% (2,2 млрд грн);

інші пільги відповідно до законодавства – 6% (1,8 млрд грн).

Загалом за 10 місяців 2025 року обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів становив 253,2 млрд грн, що на 40,6% більше аналогічного показника 2024 року, коли преференцій було надано на 180,1 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Державна митна служба України за січень-жовтень цього року виявила 8 084 порушень митних правил на 10,7 млрд грн.

Митні правила в Україні

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил".

Серед іншого, закон встановлює відповідальність за пересилання у поштових відправленнях товарів, наявність, найменування або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній декларації або в інших супровідних документах. Тепер за таке порушення передбачений штраф у розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з можливістю їх конфіскації. Раніше відповідна стаття 472 Митного кодексу передбачала лише конфіскацію товарів, які заборонено пересилати.

Закон також встановлює покарання за ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності (окрім речей особистого використання) у вигляді штрафу у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

Водночас закон скасовує обов'язковість конфіскації транспортних засобів, що використовувалися у процесі порушення митних правил. Тепер рішення про конфіскацію транспорту може ухвалити суд, але він може обмежитися і м'якшим покаранням.