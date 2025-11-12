Уряд Німеччини знайшов підставу для розірвання контракту на імпорт скрапленого газу з Росії
Міністерство економіки ФРН доручило розірвати угоду про імпорт скрапленого газу з Росії німецькій компанії SEFE – колишньому підрозділу російського "Газпрому", який націоналізували після початку вторгнення РФ в Україну.
Однією з підстав для розірвання контракту на імпорт російського газу може стати оголошення форс-мажору, повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністерства.
Це юридичне положення, яке дозволяє компаніям відмовлятися від виконання договірних зобов'язань, можна застосувати з огляду на останні санкції Євросоюзу проти Москви та прагнення блоку поступово відмовитися від російських енергоносіїв, пояснили у міністерстві.
Розрахована до 2024 року угода передбачає імпорт на 2,9 мільйона тонн скрапленого російського газу на рік і не передбачає можливості скасування в односторонньому порядку, повідомили у Мінекономіки ФРН.
SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) вже критикували у Німеччині за те, що вона продовжує дотримуватися довгострокової угоди на постачання скрапленого природного газу з LNG-заводу "Ямал" у Сибіру. Однак компанія оцінювала збитки у випадку її скасування приблизно в 10 мільярдів євро ($11,6 млрд).
Минулого місяця SEFE заявила, що оцінить наслідки останніх санкцій ЄС для контракту, але поки що не вжила жодних заходів.
Як повідомлялося, SEFE (Securing Energy for Europe) до 2022 року називалася Gazprom Germania, а її власником був "Газпром Експорт".
Однак після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія почала шантажувати країни Європи зупинкою постачання газу. У відповідь Міністерство економіки ФРН доручило передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA), а згодом уряд Німеччини націоналізував компанію та змінив її назву.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль