Приріст нових кафе та ресторанів в Україні скоротився більш ніж удвічі. ІНФОГРАФІКА

За даними Єдиного державного реєстру, цьогоріч в Україні відкрилось понад 13,3 тис. нових ФОП, що працюють у сфері громадського харчування. Водночас понад 10,6 тис. ФОП припинили свою діяльність. У 2025 році приріст нових кафе та ресторанів скоротився більш ніж вдвічі. Половина кафе та ресторанів, що закрились цьогоріч, проіснували менше ніж півтора року.

Про це повідомляє Опендатабот.

Так, цьогоріч 13 373 нових ФОП, що працюють у сфері громадського харчування, цьогоріч почали роботу в Україні. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024-го. Найактивнішим був вересень – тоді відкрилося 1699 нових закладів.

Водночас за той самий період свою роботу припинили 10 645 ФОП у сфері кафе та ресторанів.

Загалом цьогоріч приріст нових підприємців склав +2728 заклади. Для порівняння, минулоріч приріст склав 6004 нових справ.

Найбільше нових ФОП у HoReCa цьогоріч відкрили в Києві (1693), на Дніпропетровщині (1323), Львівщині (1136), Одещині (1113) та Київщині (1054).

"Ресторанний бізнес в Україні – це наразі, переважно, жіноча справа: 66% нових ФОП зареєстрували жінки. У деяких областях цей показник перевищує 70% – зокрема, у Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській. У жодному регіоні чоловіки не переважають за кількістю нових відкриттів", – звертає увагу Опендатабот.

Чверть закритих цьогоріч ФОП пропрацювала менш ніж пів року. Загалом медіана життя малого та середнього бізнесу в HoReCa – 17 місяців. Найстаріший ресторанний ФОП, який припинив діяльність цьогоріч, працював ще з 1992-го.

Попри зменшення приросту нових закладів, за даними українського сервісу Poster виторг закладів громадського харчування зріс на 6%, але назвати це значним успіхом не можна. Відвідуваність зменшилася на 9%, тож зростання відбувається радше завдяки подорожчанню, ніж збільшенню клієнтів. Середній чек в закладах від початку року виріс на 11%.