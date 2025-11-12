"Реформа, якої вчителі давно потребують": Освітній комітет закликав вирішити питання зарплат педагогів

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій вирішив звернутися до Бюджетного комітету та премʼєр-міністерки Юлії Свириденко щодо невідкладності вирішення питання підвищення заробітної плати вчителям до 3-х мінімальних зарплат із одночасною зміною структури.

Про це повідомив голова комітету Сергій Бабак.

"Учора на засіданні ми розглянули питання державного бюджету на 2026 рік перед голосуванням у другому читанні. Ключове питання стосувалося 3 мінімальних зарплат для вчителів. Мені дуже прикро констатувати факт, що ніхто з Міністерства освіти на засіданні Кабміну не озвучив жодного аргументу, щоб відстояти не чергову надбавку до зарплати вчителів, а реформу, якої вчителі давно потребують", – зазначає він.

За словами Бабака, Кабмін не додав до проєкту бюджету правки про 3 мінімальні заробітні плати, при тому, що Рада вже підтримала правку про зміну структури оплати праці.

"Ми ще раз порушили питання, чому правка не була врахована. Мінфін аргументував відмову потребою у додатковому фінансуванні у понад 20 млрд грн. За нашими підрахунками, підрахунками здорового глузду та математики – для реалізації цієї реформи потрібно 13 млрд 497 млн грн, з яких 45% одразу повертаються в бюджет", – наголошує Бабак.

Голова освітнього комітету також зауважив, що після запланованого Міносвіти підвищення посадового окладу педагогів в 2026 році, що анонсувалося як підвищення на 50%, в реальності складе лише 33%.

"Більше того, це збільшення закладено в окрему бюджетну програму, а не в освітню субвенцію, а значить, будь-який вчитель, який прочитає проєкт бюджету на 2026 рік зрозуміє, що це не підвищення зарплати, а чергова доплата", – підкреслив Сергій Бабак.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет на 2026 рік" до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Увесь обсяг власних надходжень держбюджету Україна спрямовує на Сили Оборони.

Читайте також: Cоціалка, Офіс президента, кешбек і оборона: Куди уряд планує витрачати гроші у 2026 році?

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу"), озвучила основні зміни до проєкту держбюджету на наступний рік вартістю понад 500 мільйонів гривень.