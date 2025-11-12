Фінансовий комітет підтримав законопроєкти про розширення пільг для виробників безпілотників

Індустрія дронів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкти №14169 та №14170 про зміни до Податкового та Митного кодексів, які розширюють систему пільг для виробників безпілотників.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Документи дозволяють ввозити комплектуючі не лише для виробництва й ремонту, а й для модернізації БпЛА, спрощують митні процедури, врегульовують зміну цільового використання імпортованих товарів і передбачають пільги для техніки, втраченої або знищеної під час випробувань чи бойового застосування", – пояснив він.

Мета – здешевити виробництво, розблокувати ресурси оборонних підприємств і прискорити постачання сучасної техніки силам безпеки й оборони України.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України наприкінці жовтня виділило додаткові 1,9 млрд грн для закупівлі безпілотників та іншої техніки через систему DOT-Chain Defence.