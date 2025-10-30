Міноборони виділило ще 1,9 мільярда для закупівлі дронів через DOT-Chain Defence

Міністерство оборони України виділило додаткові 1,9 млрд грн для закупівлі безпілотників та іншої техніки через систему DOT-Chain Defence.

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, до маркетплейсу долучаються ще 50 бригад Збройних Сил України – тепер через систему працюють уже 180 підрозділів.

"За три місяці через DOT-Chain Defence до війська поставлено майже 100 тис. дронів на суму 3,74 млрд грн. Середній термін постачання техніки "з наявності" – лише 10 днів", – зазначив Шмигаль.

DOT-Chain Defence – це цифрова платформа, через яку військові підрозділи можуть самостійно замовляти оборонну продукцію напряму у виробників, а "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони бере на себе бюрократію, оплачує замовлення та організовує адресну доставку від постачальника прямо у підрозділ.

Як повідомлялося, в середині серпня в системі забезпечення Збройних сил України DOT-Chain Defence, яка дозволяє військовим підрозділам самостійно замовляти необхідні моделі дронів під свої задачі, виконали перше замовлення.

На початку серпня міністр оборони Денис Шмигаль оголосив про запуск системи управління постачанням DOT-Chain у повноцінну експлуатацію.

У межах системи вже працює новий функціонал DOT-Chain Defence, який дозволяє підрозділам Сил оборони самостійно обирати потрібні дрони у зареєстрованих у системі виробників.

Згодом у серпні стало відомо, що держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони уклало контракти з шести виробниками для забезпечення ЗСУ зброєю через ІТ-систему DOT-Chain Defence.