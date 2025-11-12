"Результати лише на папері". Більшість з 400 нелегальних АЗС в Україні продовжують працювати

Станом на травень 2025 року в Україні працювало понад 400 нелегальних АЗС. Більше половини з них – у п’яти регіонах: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, повідомив за підсумками засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики його голова Данило Гетманцев.

"Після нашого звернення до БЕБ і Нацполіції правоохоронці провели перевірки, вилучили пальне, ініціювали скасування частини ліцензій і навіть демонтували обладнання на низці "бочок". Але на папері результати є, а в реальності більшість точок продовжують працювати", – розповів він.

За словами нардепа, щоби побачити ситуацію зсередини, вони провели власний моніторинг, за результатами якого виявили десятки заправок, які досі торгують пальним без чеків і без ліцензій – навіть після відкриття кримінальних проваджень.

Гетманцев уточнив, що Одеська, Дніпропетровська та Львівська області залишаються "чорними плямами" паливного ринку. А вжиті заходи правоохоронців і контроль регіональних прокуратур слабкий.

"Тіньова торгівля пальним – це не лише втрати бюджету. Це удар по чесному бізнесу й ризики для безпеки людей. БЕБ і Генеральна прокуратура мають врешті показати реальні результати, а не звіти на папері", – наголосив голова фінансового комітету.

Раніше БізнесЦензор писав, що ціни на дизельне пальне й автогаз у найбільших мережах АЗС у жовтні почали зростати. На підвищення цін вплинуло зростання цін на нафту та зниження курсу гривні наприкінці жовтня.