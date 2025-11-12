НКРЕКП оштрафувала на мільйон гривень компанію "Енергія-1" через маніпуляції на енергоринку

Регулятор наклав штраф у розмірі 1,079 млн грн на компанію "Енергія-1", що входить у групу бізнесмена Ігоря Тинного. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє ExPro.

У відповідній постанові Нацкомісії зазначається, що штраф накладається "за порушення частини першої статті 112 Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо заборони здійснення маніпулювання на оптовому енергетичному ринку".

Розслідування встановило, що ТОВ "Енергія-1" посилало оманливі сигнали щодо ціни оптового енергетичного продукту та здійснило маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.

Ідеться про помилкові заявки (erroneous orders) – ненавмисне подання пропозицій на балансуючу електричну енергію на розвантаження за максимальними цінами, які надають ринку оманливі сигнали щодо ціни відповідно до оптового енергетичного продукту.

Компанія подала пропозиції на балансуючу електричну енергію на розвантаження за максимальними цінами на розрахункові періоди 22-23 та 23-24 год. 01.11.2024, 18-19 год. 02.11.2024, 18-19 та 23-24 год. 03.11.2024.

Про "Енергія-1"

За даними аналітичної системи YouControl, керівником "Енергія-1" є Тетяна Винниченко. Кінцеві бенефіціари – Ігор Тинний, Михайло Ілляшев, засновниками є кіпрські юридичні особи.

Компанія ТОВ "Енергія-1" є учасником українського ринку відновлюваної енергетики з 2001 року в ролі незалежного виробника електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Під управлінням компанії 7 гідроелектростанцій (ГЕС) в Київській, Полтавській та Тернопільській областях, сукупною потужністю 13.78 МВт, введені в експлуатацію з 2009 до 2017 року.

Нагадаємо, НКРЕКП планує розпочати розслідування можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку, здійснених одним із учасників у липні 2025 року. За даними джерел ЕП, у зловживанні підозрюють компанію "СіПіДжі Енерджі", яка є учасником ринку електричної енергії та природного газу.