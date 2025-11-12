Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про оподаткування прибутку банків на 50%

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році.

Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Положення законопроєкту про підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік порівняно з першим читанням залишилися без змін.

Водночас під час опрацювання законопроєкту до другого читання були враховані нові пропозиції, зокрема:

відтермінування запровадження е-акцизу до 1 листопада 2026 року;

звільнення банків від виконання обов'язків податкового агента у разі банкрутства фізичних осіб;

продовження до 1 січня 2027 року пільг з ПДВ по енергетиці;

продовження до 1 січня 2027 року пільг з ПДВ для БпЛА, тепловізорів, антидронових рушниць тощо;

вдосконалення умов перебування платників податків у межах Території високого рівня податкової довіри (Клуб білого бізнесу);

скасування єдиного податку для охоронної діяльності;

скасування обов'язку нарахування компенсуючих зобов'язань з ПДВ у разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування на підставі пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПК;

деякі зміни до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

У жовтні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №14097. Так, на 2026 рік для банків тимчасово встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 50%. Також забороняється зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Підвищену ставку збиратимуть кожного кварталу 2026 року та за перший квартал 2027 року. Отже, це має принести 15-23 млрд грн у 2026 році і близько 5 млрд грн – у 2027 році.