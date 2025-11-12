Євро падає, долар відновлює позиції: Аналітики повідомили про новий тренд на валютному ринку

Світовий валютний ринок радикально змінив тренд: євро стрімко падає, а долар США відновлює позиції.

На тлі геополітичної напруги, війни в Україні та консервативної політики Європейського центробанку інвестори масово перекладають активи у більш прогнозовану американську валюту, пишуть аналітики компанії КИТ Group.

Експерти зазначають, що після помітного зростання протягом року восени 2025-го євровалюта різко подешевшала, досягнувши багатомісячного мінімуму. Головною причиною є розбіжність політики Центральних банків і невпевненість у стійкості економіки ЄС.

Федеральна резервна система США 30 жовтня вже вдруге за рік знизила ключову ставку (до 3,75-4%), демонструючи сміливість і прагнення уникнути так званого перегріву економіки. Ця політика зміцнила довіру інвесторів до американської економіки.

Водночас Європейський центробанк (ЄЦБ) навпаки зберігає ключову ставку на незмінному консервативному рівні 2%. Попри зростання річної інфляції в ЄС до 2,6% у вересні ЄЦБ не реагує, чим викликає сумніви у його рішучості.

Інвестори, що уникають ризиків, все більше довіряють долару, який знову стає притулком для активів. Вони зауважують, що оптимістичні заяви про торговельні домовленості між США та Китаєм, а також припинення вогню на Близькому Сході пом'якшили ризики для США, але не переконали інвесторів щодо стабільності Євросоюзу. З іншого боку активізація геополітичних ризиків, включно з ходом бойових дій в Україні, є одним із ключових чинників, що викликає додаткову волатильність і змушує інвесторів шукати стабільні активи, яким залишається долар.

Проте українцям слід враховувати закладену у проєкт держбюджету на 2026 рік прогнозовану девальвацію гривні (до 45,7 грн/$). Це означає, що суттєво дешевого євро очікувати не варто, вказують аналітики.

На цьому тлі українським інвесторам треба уникати високих ризиків, тримаючи основну частину заощаджень у доларі США, який все ще становить 90% світових валютних операцій та є основою для 66% міжнародного боргу. Використовувати євро (до 35% портфеля) бажано для коротких позицій, намагаючись заробити на курсових гойдалках, коли спред між купівлею та продажем євровалюти досягне 1,2 грн, додають експерти.