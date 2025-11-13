Путін починає воювати в борг: Мінфін Росії позичив рекордну суму за день

Мінфін Росії провів найбільше в історії розміщення державних облігацій на внутрішньому ринку, щоб покрити дефіцит бюджету.

За один день російське Міністерство фінансів продало облігації на 1,86 трильйона рублів за номіналом і залучив до бюджету 1,75 трлн (близько 21,5 млрд), повідомляє The Moscow Times.

При цьому 1,6 трлн рублів запозичили шляхом розміщення облігацій з плаваючою ставкою (флоатери), які традиційно купують держбанки.

Як повідомлялося, зростання доходів федерального бюджету Росії за підсумками січня-жовтня 2025 року уповільнилося майже до нуля, водночас видатки збільшилися на понад 15%.

Втім, ще у вересні російський диктатор Володимир Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.

Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом. Втім, напередодні Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказали, що підвищення податків необхідне для фінансування війни у наступному році.