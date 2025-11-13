Путін починає воювати в борг: Мінфін Росії позичив рекордну суму за день
Мінфін Росії провів найбільше в історії розміщення державних облігацій на внутрішньому ринку, щоб покрити дефіцит бюджету.
За один день російське Міністерство фінансів продало облігації на 1,86 трильйона рублів за номіналом і залучив до бюджету 1,75 трлн (близько 21,5 млрд), повідомляє The Moscow Times.
При цьому 1,6 трлн рублів запозичили шляхом розміщення облігацій з плаваючою ставкою (флоатери), які традиційно купують держбанки.
Як повідомлялося, зростання доходів федерального бюджету Росії за підсумками січня-жовтня 2025 року уповільнилося майже до нуля, водночас видатки збільшилися на понад 15%.
Втім, ще у вересні російський диктатор Володимир Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.
Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом. Втім, напередодні Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказали, що підвищення податків необхідне для фінансування війни у наступному році.
Може автору треба перечитувати , що пише ?
Фізично збільшення друку грошей теж відбувається, бо юрособи/банки рано чи пізно підуть отримувати налік для виплати зарплат і для цього потрібні і новонадруковані папірці. Звісно, не в тих же масштабах, як виникають нічим не забезпечені "електронні гроші на рахунках мінфіна/центробанка".
Що це означає: через півроку нинішня інфляція в 15% стане інфляцією в 35%. Криза неплатежів, яка вже наявна, стане тотальною. Фізичні обсяги виробництва будь-чого, які вже впали на 10-20% (це видно по скороченню перевезень РЖД), впадуть кратно ще. Це невідвороньо. Плату за контракт відмінять фактично у всіх регіонах. "резервістів на охорону об'єктів" почнуть відловлювати в місцях їх компактного проживання. Коротше, черговий 17й рік все ближче у засрашки.