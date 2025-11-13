Не можуть знайти покупця: "Ощадбанк" оголосив фінальний аукціон з продажу боргів агрохолдингу Бахматюка на 5 мільярдів

Державний "Ощадбанк" оголосив фінальний аукціон з продажу прав вимоги за кредитами групи компаній Ukrlandfarming бізнесмена Олега Бахматюка на загальну суму близько 5 мільярдів гривень.

Аукціон призначено на 10 грудня, він проходитиме за "голландською моделлю", тобто зі зниженням ціни. Цього разу стартова ціна становитиме 5,04 млрд грн, під час торгів вона може опуститися до 1,14 млрд грн, повідомили у пресслужбі банку.

"Цей етап продажу є фінальним. Після серії попередніх аукціонів із поетапним зниженням ціни банк вичерпав можливість її подальшого коригування... У разі відсутності результату торгів банк перейде до активної реалізації ліквідаційного сценарію щодо стягнення заборгованості", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, "Ощадбанк" виставив на продаж права вимоги за кредитними договорами, укладеними з ПрАТ "Райз-Максимко", ПрАТ "Агрохолдинг Авангард", ТОВ "Імперово Фудз" (входять до групи компаній Ukrlandfarming) та договорами забезпечення за ними, а також із ТОВ "Пакко Холдинг".

У забезпечення виконання зобов'язань за цими кредитами оформлено виробничі активи по всій території України, серед яких елеватори, птахофабрики, завод з переробки яєць та інше, а також поруки фізичних і юридичних осіб.

Матеріали аукціону свідчать, що у забезпеченні за кредитами – майнові комплекси двох птахофабрик "Агрохолдингу Авангард" та "Імперово Фудс", елеватор, насіннєвий завод, птахофабрика компанії "Райз-Максимко", а також низка об'єктів нерухомості "Пакко Холдинг". Останні дві з цих компаній перебувають у процедурі банкрутства.

Нагадаємо, у грудні 2024 року суд визнав банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру щодо ТОВ "Пакко Холдинг", яке раніше було одним із великих гравців на ринку продуктового рітейлу і контролювало торгові мережі "Пакко" і "Вопак".

Перед банкрутством до підконтрольної компанії мережі "Вопак" входило 56 магазинів, а до "Пакко" – 10. Частина з них працювала за франшизою.

Наприкінці 2020 року магазини "Пакко Холдингу" закрилися, а сама компанія залишила після себе понад 1,5 млрд грн боргів. Найбільшим кредитором "Пакко Холдингу" було ТОВ "Станіславська торгова компанія" Олега Бахматюка із заборгованістю 669,2 млн грн. Великі суми компанія заборгувала "Ощадбанку" (416 млн грн) і "Укргазбанку" (279,4 млн грн).