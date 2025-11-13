Пенсійний фонд перерахував субсидії на поточний опалювальний сезон

Пенсійний фонд України здійснив перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла – індивідуального газового чи електричного, а також централізованого теплопостачання.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, розрахунок охоплює період з 16 жовтня (16 днів).

Там нагадали, що, якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із таких способів:

  • онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок "Пенсійний фонд України";
  • особисто – у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • поштою – на адресу відповідного територіального органу Фонду.

"У разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення буде подане після цієї дати – з місяця подання документів", – зазначили в Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, в березні цього року Кабінет Міністрів змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення усіх видів державної соціальної допомоги.

Також стало відомо, що в січні-вересні на підтримку малозабезпечених сімей, житлові субсидії, соціальний захист дітей та сім'ї та програми для осіб з інвалідністю в сумі з державного бюджету було спрямовано ще 33,7 млрд грн

коли пенсійний фонд розпочне виплачувати борги пенсіонерам на підставі рішення судів ???
13.11.2025 21:13 Відповісти
Тю...ви шо не бачили хто в нас міністр юстиції?про які виплати ви кажете.....ця зешобла одні бандюки ******...
13.11.2025 23:25 Відповісти
ПФУ - ШАХРАЙСЬКА КОНТОРА , яку роками , ще з радянщини , кришує кабмін . Створена для пришвидченого спровадження жебраків [ пенсів ] похилого віку прямісінько на цвинтар.
13.11.2025 23:10 Відповісти

