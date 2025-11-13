В Україні запускають цифрове партнерство. Що це таке?

Кабінет Міністрів України та технологічна компанія Mastercard підписали меморандум про взаєморозуміння, започаткувавши партнерство задля посилення цифровізації країни.

Як повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, ініціатива покликана прискорити реалізацію цифрової стратегії країни, використовуючи експертизу Mastercard у сфері платіжних інновацій, цифрової інфраструктури та рішень з кібербезпеки.

Співпраця уряду України та Mastercard буде зосереджена на чотирьох ключових напрямах, які сприятимуть розвитку інклюзивної та безпечної цифрової економіки в Україні, зокрема:

фінансова безпека та інклюзія : розробка та масштабування уніфікованих цифрових рішень для спрощення державних виплат; використання аналітики даних та інструментів на основі штучного інтелекту для забезпечення обґрунтованого прийняття рішень у сфері соціальної політики та розробки відповідних програм; підтримка малого та середнього бізнесу за допомогою спеціальних рішень та ініціатив, що сприяють підвищенню рівня їхньої цифрової зрілості;

"Меморандум про взаєморозуміння закладає засади п'ятирічної співпраці, спрямованої на посилення цифровізації країни, та передбачає подальше визначення конкретних напрямів роботи в ключових сферах за участі представників державного та приватного секторів", – додали в Мінекономіки.

