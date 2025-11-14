Кабмін звільнив голову Державіаслужби Більчука після розслідування

Кабінет Міністрів звільнив Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби України.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 13 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він додав, що тимчасово виконання обов’язків голови Державіаслужби уряд покладено на Данііла Меньшикова, який з грудня минулого року обіймає посаду заступника голови відомства з питань цифровізації.

Менишиков народився у Санкт-Петербурзі, у 2012 рік закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. З 2019 року він працював у Митній службі, а у 2013-2015 роках – у патронатній службі міністра стратегічної промисловості. 

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2025 року Кабінет Міністрів доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно голови Державіаслужби Олександра Більчука та відсторонив його від займаної посади. Він очолював Державіаслужбу з 2016 року.

І тут кацап... Тьху!
14.11.2025 10:40 Відповісти
Кабміндічі й досі у своїх зручних кріслах? У відставку, мародери!
14.11.2025 10:42 Відповісти
москаля знову зезграя призначила?
14.11.2025 10:43 Відповісти
Счастья баловень безродный, полудержавный властелин
14.11.2025 10:45 Відповісти
То не з тих Мєньшікових, чий предок ліквіжовував українське козацтво? Ну тоді все відповідає запиту на вакансію - народжений на кацапії, прізвище кацапське і родословна та, що треба для високого чиновника в Україні.
14.11.2025 11:49 Відповісти
Нахіба під час війни Державіаслужба взагалі - це ж не військові!
14.11.2025 12:41 Відповісти
... прізвище відоме,досвід роботи у митниці є ,...
14.11.2025 13:59 Відповісти
Державіаслужба для того, щоб гроші Найвеличнівшивого за бугор літачком перевезти під час його втечі.
14.11.2025 14:59 Відповісти

