Кабмін звільнив голову Державіаслужби Більчука після розслідування

Кабінет Міністрів звільнив Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби України.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 13 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він додав, що тимчасово виконання обов’язків голови Державіаслужби уряд покладено на Данііла Меньшикова, який з грудня минулого року обіймає посаду заступника голови відомства з питань цифровізації.

Менишиков народився у Санкт-Петербурзі, у 2012 рік закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. З 2019 року він працював у Митній службі, а у 2013-2015 роках – у патронатній службі міністра стратегічної промисловості.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2025 року Кабінет Міністрів доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно голови Державіаслужби Олександра Більчука та відсторонив його від займаної посади. Він очолював Державіаслужбу з 2016 року.