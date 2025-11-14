Кабмін створив ще одну робочу групу для допомоги бізнесу. До неї увійдуть представники майже 20 держорганів

Кабінет Міністрів створив Міжвідомчу робочу групу з питань розгляду пропозицій щодо розв’язання проблемних питань бізнесу у регіонах.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 13 листопада, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Метою створення групи у міністерстві вказують налагодження діалогу між бізнесом, місцевою владою та центральними органами виконавчої влади для усунення регіональних бар’єрів, які стримують розвиток підприємництва.

"Ця робоча структура – інструмент швидкого реагування на виклики, з якими зіштовхується бізнес у регіонах. Ми хочемо, щоб підприємці мали можливість напряму доносити свої проблеми до уряду і отримувати конкретні рішення", – зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Міжвідомча робоча група працюватиме за участі представників Мінекономіки, Мінфіну, МОН, Міненерго, Міноборони, Мінрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, ДРС, Держекоінспекції, Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, Державної інспекції архітектури та містобудування, Державної прикордонної служба, Державної служби України з питань праці, ДПС, Держмитслужби, ДСНС, обласних адміністрацій, а також представників бізнес-асоціацій.

Як повідомлялося, у середині жовтня Кабмін вже ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту "Пульс", що має стати єдиним цифровим каналом комунікації виконавчої влади з бізнесом. Мета роботи платформи – спростити подання звернень, забезпечити прозорий моніторинг їх розгляду та оцінку якості рішень державних органів.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський вирішив утворити нову Раду з питань підтримки підприємництва під керівництвом голови ОП Андрія Єрмака.

Водночас Зеленський вирішив ліквідувати:

  • Національну раду реформ;
  • Виконавчий комітет реформ;
  • Національну інвестиційну раду;
  • Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва;
  • Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

та там стільки дармоїдів,що бізнес вже не спроможний їх прокормити....
14.11.2025 13:48 Відповісти
Накраще що така держава може зробити для бізнесу - зникнути .
14.11.2025 13:49 Відповісти
Знову будуть доїти бізнес тепер всі разом
14.11.2025 13:52 Відповісти
Який міндіч очоолить цю нову групу?
14.11.2025 13:54 Відповісти
Імітатори бурхливої діяльності на благо України?
14.11.2025 14:02 Відповісти
А з Міндичем узгодили?
14.11.2025 14:04 Відповісти
Ги..Ги...це як інвестняня чи краще...це кожному буде потрібно занести?
14.11.2025 14:05 Відповісти
Так Міндичі теж допомагали!!! Вирішували питання напряму з Гарантом та Міністрами!! А тепер нових "робочих сосен" набрати ??? Може повернути "міндичів", у них вже все було налагоджено! Потоки і свої силовики! А тепер бізнесу нових купувати???
14.11.2025 14:07 Відповісти
чим більше зелені тварюки "допомагають " бізнесу, тим йому стає гірше. Це не групу ******** переформатували? Це буде група дебілів на чолі з міловановим?
14.11.2025 14:36 Відповісти
Користі з цих імітаційних груп, комісій, і засідань, як з пташок молока. Все рівно ні до якого результату не приводять. Бо ніхера не працюють. Тільки шоу для лохторату,
14.11.2025 14:40 Відповісти
ЗЕшквар!!
14.11.2025 15:00 Відповісти
а може варто їх на фронт відправити
14.11.2025 15:06 Відповісти
Чиновник держоргану і бізнес!!!!!
14.11.2025 15:44 Відповісти
Вже стільки створено- інвестняні,групи підтримки,білого бізнесу! Не всі родичі ще працевлаштовані та заброньовані в цих структурах? Не весь бізнес "обілечений?"Давай ще!!!". Дайте їм по велосипеду з генератором,нехай крутять педалі та генерують електрику. Дивись,пару блоків ТЕС і замінять
14.11.2025 17:13 Відповісти

