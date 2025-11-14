Кабмін створив ще одну робочу групу для допомоги бізнесу. До неї увійдуть представники майже 20 держорганів

Кабінет Міністрів створив Міжвідомчу робочу групу з питань розгляду пропозицій щодо розв’язання проблемних питань бізнесу у регіонах.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 13 листопада, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Метою створення групи у міністерстві вказують налагодження діалогу між бізнесом, місцевою владою та центральними органами виконавчої влади для усунення регіональних бар’єрів, які стримують розвиток підприємництва.

"Ця робоча структура – інструмент швидкого реагування на виклики, з якими зіштовхується бізнес у регіонах. Ми хочемо, щоб підприємці мали можливість напряму доносити свої проблеми до уряду і отримувати конкретні рішення", – зазначив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Міжвідомча робоча група працюватиме за участі представників Мінекономіки, Мінфіну, МОН, Міненерго, Міноборони, Мінрозвитку, Мінсоцполітики, МОЗ, ДРС, Держекоінспекції, Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, Державної інспекції архітектури та містобудування, Державної прикордонної служба, Державної служби України з питань праці, ДПС, Держмитслужби, ДСНС, обласних адміністрацій, а також представників бізнес-асоціацій.

Як повідомлялося, у середині жовтня Кабмін вже ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту "Пульс", що має стати єдиним цифровим каналом комунікації виконавчої влади з бізнесом. Мета роботи платформи – спростити подання звернень, забезпечити прозорий моніторинг їх розгляду та оцінку якості рішень державних органів.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський вирішив утворити нову Раду з питань підтримки підприємництва під керівництвом голови ОП Андрія Єрмака.

Водночас Зеленський вирішив ліквідувати: