Хабар на пів мільйона доларів: Справу колишнього заступника Галущенка передали до суду

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду справу колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

У серпні 2024 року правоохоронці викрили заступника міністра енергетики Олександра Хейла та трьох його спільників на одержанні хабаря за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району. Міненерго на той час очолював Герман Галущенко.

За версією слідства, Хейло у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств та ще двома особами вимагав від керівника іншого вугільного підприємства $500 тисяч хабаря. За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт державного підприємства "Селидіввугілля" до ДП "Волиньвугілля". Хоча фактично йшлося про дозвіл на евакуацію унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону.

Гроші мали передаватися п’ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі. Під час передачі третього траншу чиновника викрили "на гарячому".

Того ж дня Кабмін звільнив Хейла з посади заступника міністра, а ВАКС застосував до Хейла запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави. Згодом її розмір поступово зменшили і у квітні 2025 року чиновник вийшов під заставу у розмірі 6 млн грн.

Ще одного підозрюваного у справі – колишнього гендиректора державного підприємства "Селидіввугілля" Сергія Кобиляцького ВАКС відправив під домашній арешт, але у лютому максимальний термін такого обмежувального заходу сплив, тому суд визначив для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.