Хабар на пів мільйона доларів: Справу колишнього заступника Галущенка передали до суду
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду справу колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
Про це повідомляє пресслужба Бюро.
У серпні 2024 року правоохоронці викрили заступника міністра енергетики Олександра Хейла та трьох його спільників на одержанні хабаря за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району. Міненерго на той час очолював Герман Галущенко.
За версією слідства, Хейло у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств та ще двома особами вимагав від керівника іншого вугільного підприємства $500 тисяч хабаря. За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт державного підприємства "Селидіввугілля" до ДП "Волиньвугілля". Хоча фактично йшлося про дозвіл на евакуацію унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону.
Гроші мали передаватися п’ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі. Під час передачі третього траншу чиновника викрили "на гарячому".
Того ж дня Кабмін звільнив Хейла з посади заступника міністра, а ВАКС застосував до Хейла запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави. Згодом її розмір поступово зменшили і у квітні 2025 року чиновник вийшов під заставу у розмірі 6 млн грн.
Ще одного підозрюваного у справі – колишнього гендиректора державного підприємства "Селидіввугілля" Сергія Кобиляцького ВАКС відправив під домашній арешт, але у лютому максимальний термін такого обмежувального заходу сплив, тому суд визначив для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
липень 2025 р- Міністр юстиції з орденом і підозрою: Стефанішина знову не з'явилася до суду
Ось цитатка зі статті В ОСТАННЬОМУ Бастіоні - фігуранти РИГИ
Галущенко, Єрмак Портнов , Стефанишина ,Лукаш...
Ексміністр юстиції Олена Лукаш, яка потрапила на лаву підсудних разом зі Стефанішиною, до цієї оборудки, скоріш за все, не мала стосунку - такі мізерні суми Олену Леонідівну навряд чи цікавили. А 2,5 млн грн розійшлися по кишенях клерків Мін'юсту: саме Стефанішина підписувала акти виконаних робіт. Однак у ході досудового розслідування з'ясувалася цікава деталь: бюджетні кошти за «дослідження» були Мін'юстом перераховані фірмі ТОВ «Європейська правова група», засновниками якої, ясна річ, виявилися підставні особи. Але сама ця фірма до 2019 року була зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 13/42, кв. 18 - у квартирі, що належить Герману Валерійовичу Галущенку, який за часів Януковича обіймав посаду помічника міністра Лукаш і директора Департаменту судової роботи Мін'юсту
Нині Герман Валерійович, як відомо, є міністром енергетики України. Тому, як не складно здогадатися, Галущенко не проходить у цій справі навіть як свідок. Але зараз ситуація змінилася.
Річ у тім, що глава держави Андрій Борисович Єрмак (нехай святиться ім'я Його!) невдовзі після того, як був посаджений на престол, призначив Стефанішину Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - на переконливе прохання Андрія Портнова.