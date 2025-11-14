"Укренерго" має ресурси для оптимізації, тариф на передачу електроенергії можна знизити, – ICC Ukraine

Підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 15%, яке попередньо схвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), є необґрунтованим і матиме негативні наслідки для української економіки.

Натомість "Укренерго" має суттєвий потенціал для оптимізації своїх витрат, що дозволить навіть знизити тариф з нинішніх 686,23 грн до 650,36 грн за МВт-год, йдеться в офіційному листі Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), передає УНІАН.

В організації заявляють, що "зростання тарифу є загрозливим для економіки України".

"Додаткове навантаження у понад 6,8 млрд грн під час війни, разом з іншими несприятливими чинниками, може мати важкі наслідки для української економіки – включно з припиненням діяльності багатьох підприємств, стабільна робота яких є основою для підтримки ЗСУ, населення та майбутнього відновлення", – наголошується у листі.

В ICC Ukraine нагадали, що основні експортні ринки України (зерно, метал, руда) нині стикаються зі слабким попитом та зниженням цін. Збільшення тарифу на передачу електроенергії ще більше поглибить цей виклик, і поставить під загрозу конкурентоспроможність українських підприємств та їх позиції на міжнародних ринках.

Водночас в організації вважають, що тариф "Укренерго" можна було б знизити шляхом оптимізації витрат компанії.

"Передусім йдеться про включення до тарифу 3,8 млрд грн на погашення боргових зобов’язань. Це економічно необґрунтовано, адже погашення боргу за рахунок підвищення тарифу зменшить прибуток "Укренерго", а як наслідок – скоротить податкові надходження до бюджету на 0,7 млрд грн. В умовах воєнного стану доцільним є тимчасове відтермінування погашення основної суми боргу, з одночасною виплатою лише відсотків", – пояснили в ICC Ukraine.

Там також називають невиправданим зростання фінансових витрат "Укренерго" на 63% – з 4,4 до 7,2 млрд грн, адже немає підстав вважати, що вартість обслуговування кредитів змінилася.

В ICC Ukraine вважають, що така ж ситуація із запланованим зростанням витрат на компенсацію технологічних витрат, адже обсяг передачі електроенергії, за прогнозом, скоротиться на 4%.

"Враховуючи небезпеку безконтрольного зростання тарифного навантаження, та широкі можливості оптимізації витрат "Укренерго", ICC Ukraine просить НКРЕКП перерахувати витрати на передачу електроенергії, та встановити тариф на передачу на рівні 650,36 грн/МВт*год", – йдеться у листі.

Як повідомлялося, раніше Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) також звернулася до уряду та НКРЕКП із закликом не допустити підвищення тарифів "Укренерго" на передачу та диспетчерське управління електроенергією у 2026 році, адже це може призвести до зупинок роботи феросплавних підприємств.