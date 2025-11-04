Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Інгулецький ГЗК попередив про остаточну зупинку відновлення роботи у разі підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Підвищення тарифів УЗ заблокує роботу Інгулецького ГЗК

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг), що входить до групи "Метінвест", може остаточно зупинити відновлення виробництва у разі підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці".

В компанії заявили, що заплановане підвищення вантажних тарифів сумарно на 40% зробить відновлення повноцінної роботи комбінату економічно неможливим, йдеться в офіційній заяві ІнГЗК, передає Інтерфакс-Україна.

Підприємство, яке спеціалізується на видобутку та переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, перебуває у вимушеному простої з липня 2024 року. Зараз комбінат працює лише у підтримуючому режимі, видобуваючи до 40 тис. тонн руди на місяць для технологічних потреб.

"Ми маємо чіткий план відновлення виробництва, але це можливо лише за стабільних і передбачуваних умов. Подальше підвищення вантажних залізничних тарифів зробить запуск комбінату економічно неможливим", – йдеться у заяві ІнГЗК.

До повномасштабного вторгнення підприємство забезпечувало виробництво до 14 млн тонн концентрату на рік, постачаючи продукцію на українські металургійні комбінати та на експорт у країни Східної Європи.

У першому півріччі 2024 року комбінат сплатив понад 1,1 млрд грн податків, тоді як за дев’ять місяців 2025 року – лише 181 млн грн через скорочення виробництва.

В ІнГЗК наголошують, що відновлення повноцінної роботи комбінату – це не лише економічне питання, а важливий елемент стратегії післявоєнного відновлення України. Підприємство закликає уряд та Міністерство розвитку громад і територій втрутитися в ситуацію та не допустити підвищення вантажних залізничних тарифів у 2025-2026 роках.

Читайте також: Бюджетне фінансування допоможе "Укрзалізниці" утримати вантажі від переходу на автотранспорт, – ВСВБ

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.

У свою чергу бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті на 2026 рік компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників. Зокрема, у Європейській Бізнес Асоціації наголосили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже його не існує у жодній розвинутій країні.

вантажі (1368) металургія (1006) Укрзалізниця (4961) Новини компаній (3714) Підвищення тарифів (288)
+3
Ну хоть поржалі
04.11.2025 12:25 Відповісти
+3
По 3 000 км безкоштовно на кожен вагон продукції - Зеленському слабо?
04.11.2025 12:31 Відповісти
+2
Хай кожен пасажир з Кривого Рогу везе 50 кг руди безплатно - просте рішення.
04.11.2025 12:36 Відповісти
Ну хоть поржалі
04.11.2025 12:25 Відповісти
По 3 000 км безкоштовно на кожен вагон продукції - Зеленському слабо?
04.11.2025 12:31 Відповісти
Та ну, таке скажете. Не дай боже ще користь для держави та економіки буде
04.11.2025 13:44 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти, чому тобі зимовий поїздатий пакет на 3 тис км - став вигідний для УЗ?
04.11.2025 12:28 Відповісти
стратег може бачити "стратегічно".... Нам це не зрозуміти!
04.11.2025 12:34 Відповісти
Може, хтось із економістів тут розтлумачить.
Та й варіантів реформ, як це працює без збитку в цивілізованих країнах, - маса
04.11.2025 12:43 Відповісти
Там Серьожа Лещенко целый спич толкнул, насколько это здорово и имеет смысл. Но при малейшем логическом рассуждении весь его спич яйца выеденного не стоит. Невыгодно. Это просто разбазаривание денег
04.11.2025 13:42 Відповісти
Хай кожен пасажир з Кривого Рогу везе 50 кг руди безплатно - просте рішення.
показати весь коментар
04.11.2025 12:36 Відповісти
😁😁😁 в чумойданчику
04.11.2025 12:45 Відповісти
Яке підвищення? Знижки, тільки знижки! А для пана Лещенко безкоштовно аж до Відня!
04.11.2025 12:37 Відповісти
"адже його не існує у жодній розвинутій країні." А в нас е! Зьіли, розвинуті країни?!
04.11.2025 12:43 Відповісти
Крокує держава до ЄС. Отже скопіюйте систему перевезень з будь якої країни Європи яка подібна до України за протяжністю залізниці та впровадьте
04.11.2025 12:50 Відповісти
Интересно, что при повышении тарифов УЗ всё равно потеряет деньги потому как объёмы грузоперевозок упадут. Уже проходили это Им не тарифы повышать надо, а оптимизировать траты
04.11.2025 13:41 Відповісти

