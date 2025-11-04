Інгулецький ГЗК попередив про остаточну зупинку відновлення роботи у разі підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг), що входить до групи "Метінвест", може остаточно зупинити відновлення виробництва у разі підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці".

В компанії заявили, що заплановане підвищення вантажних тарифів сумарно на 40% зробить відновлення повноцінної роботи комбінату економічно неможливим, йдеться в офіційній заяві ІнГЗК, передає Інтерфакс-Україна.

Підприємство, яке спеціалізується на видобутку та переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, перебуває у вимушеному простої з липня 2024 року. Зараз комбінат працює лише у підтримуючому режимі, видобуваючи до 40 тис. тонн руди на місяць для технологічних потреб.

"Ми маємо чіткий план відновлення виробництва, але це можливо лише за стабільних і передбачуваних умов. Подальше підвищення вантажних залізничних тарифів зробить запуск комбінату економічно неможливим", – йдеться у заяві ІнГЗК.

До повномасштабного вторгнення підприємство забезпечувало виробництво до 14 млн тонн концентрату на рік, постачаючи продукцію на українські металургійні комбінати та на експорт у країни Східної Європи.

У першому півріччі 2024 року комбінат сплатив понад 1,1 млрд грн податків, тоді як за дев’ять місяців 2025 року – лише 181 млн грн через скорочення виробництва.

В ІнГЗК наголошують, що відновлення повноцінної роботи комбінату – це не лише економічне питання, а важливий елемент стратегії післявоєнного відновлення України. Підприємство закликає уряд та Міністерство розвитку громад і територій втрутитися в ситуацію та не допустити підвищення вантажних залізничних тарифів у 2025-2026 роках.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.

У свою чергу бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті на 2026 рік компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників. Зокрема, у Європейській Бізнес Асоціації наголосили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже його не існує у жодній розвинутій країні.