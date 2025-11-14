Підвищення тарифу на передачу електроенергії посилить тиск на українську економіку, – ФРУ

Підвищення тарифу на передачу електроенергії, яке пропонує Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), є економічно необґрунтованим, адже воно створить додаткове навантаження на споживачів у понад 6,8 млрд грн.

Як ідеться в офіційному листі Федерації роботдавців України на адресу голови НКРЕКП Юрія Власенко, в умовах воєнного стану таке підвищення тарифу може призвести до скорочення виробництва, зростання собівартості продукції та втрати конкурентоспроможності українських підприємств.

"Відповідно до проєкту, тариф має зрости з 686,23 грн/МВт-год до 786,74 грн/МВт-год (+15%). Таке підвищення тарифів у нинішніх умовах матиме дестабілізуючий ефект для промисловості, яка вже зазнає втрат через руйнування інфраструктури, логістичні обмеження та високу вартість енергоресурсів", – сказано в зверненні Федерації.

Водночас, аналіз структури тарифу показав наявність значного резерву для оптимізації витрат "Укренерго", наголосили в ФРУ.

Зокрема, включення до тарифу 3,8 млрд грн на погашення боргів компанії є недоцільним у воєнний час: можна тимчасово реструктуризувати зобов'язання, і перенести виплату основної суми боргу на післявоєнний період;

"Збільшення фінансових витрат на 63% (з 4,4 млрд до 7,2 млрд грн) не має економічного обґрунтування, адже не відбулося суттєвих змін у вартості кредитних ресурсів. Також компенсаційні витрати на технологічні втрати збільшено – попри те, що зниження обсягу передачі електроенергії передбачається на 4%. Із огляду на це, Федерація вважає доцільним зберегти чинний тариф на передачу електроенергії на рівні 686,23 грн/МВт-год, що, за оцінкою організації, не вплине на пріоритетні напрями фінансування", – заявили в ФРУ.

Федерація закликала НКРЕКП оптимізувати структуру витрат "Укренерго" та утриматися від підвищення тарифу в 2026 році, щоб уникнути додаткового фінансового тиску на бізнес і зберегти стабільність української економіки під час війни.

Раніше в Міжнародній торгово-промисловій палаті ICC Ukraine також заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, проєкт якого опублікувала Нацкомісія з регулювання енергетики, є необгрунтованим і матиме серйозні наслідки для української економіки. Натомість, "Укренерго" має суттєвий потенціал для оптимізації своїх витрат, і це дозволяє в перспективі навіть знизити тариф з нинішніх 686,23 грн/МВт-год до 650,36 грн/МВт-год.

Перед тим раніше Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) також звернулася до уряду та НКРЕКП із закликом не допустити підвищення тарифів "Укренерго" на передачу та диспетчерське управління електроенергією у 2026 році, адже це може призвести до зупинок роботи феросплавних підприємств.