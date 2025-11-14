114 0
У Києві на вихідних частково обмежать рух транспорту мостом Метро
У Києві на вихідних, 15-16 листопада, частково обмежуватимуть рух транспорту мостом Метро через річку Дніпро.
Як повідомили в "Київавтодорі", мостовики ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в крайній правій смузі руху в напрямку з правого на лівий берег Дніпра.
Роботи триватимуть із 08:00 15 листопада до 22:00 16 листопада.
Раніше повідомлялося, що в Києві під мостом Метро розпочали встановлення підтримувальних арочних конструкцій у їхнє проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.
До того стало відомо, що в Києві з 10 до 24 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Симона Петлюри в Шевченківському районі столиці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль