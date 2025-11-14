У Києві на вихідних частково обмежать рух транспорту мостом Метро

У Києві на вихідних, 15-16 листопада, частково обмежуватимуть рух транспорту мостом Метро через річку Дніпро.

Як повідомили в "Київавтодорі", мостовики ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в крайній правій смузі руху в напрямку з правого на лівий берег Дніпра.

Роботи триватимуть із 08:00 15 листопада до 22:00 16 листопада.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що в Києві під мостом Метро розпочали встановлення підтримувальних арочних конструкцій у їхнє проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.

До того стало відомо, що в Києві з 10 до 24 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Симона Петлюри в Шевченківському районі столиці.