"Унікальний тип ремонту": У Києві на мосту Метро встановлюють підтримувальні арочні конструкції. ФОТО

У Києві під мостом Метро розпочали встановлення підтримувальних арочних конструкцій у їхнє проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.

Як повідомили в "Київавтодорі", такий процес у історії київського мостобудування на сьогодні унікальний, адже споруда, збудована ще в 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає в світі.

Протиаварійні заходи розпочали в серпні 2024 року. До сьогодні тривав етап із занурення 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Вони слугуватимуть основою для металевих арок. На спеціальному пірсі відбувалося збирання арочних конструкцій, які зараз заводять під міст.

"Ці конструкції суттєво посилять споруду, збережуть унікальний вигляд мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше на 20 років. Після протиаварійних заходів розпочнуть реставраційні роботи з пристосуванням", – зазначили в "Київавтодорі".

Усі роботи виконують без перекриття руху автомобілів і поїздів метро. Судноплавство під мостом також збережено.

