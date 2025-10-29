Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
1 831 5

На Львівщині відновили міст, ремонт якого почали 17 років тому. ФОТО

На Львівщині відновили міст, ремонт якого почали 17 років тому

У Стрийському районі Львівської області на дорозі Баня Лисовицька – Лани Соколівські завершили ремонт моста, який був зруйнований під час повені 2008 року.

Як повідомили в Львівській військовій обласній адміністрації, після руйнування мосту в 2008 році тоді ж розпочали його відновлення, проте через нестачу фінансування роботи призупинили.

Однак тепер 12-метровий міст повністю готовий до руху транспорту та пішоходів.

Зокрема, в межах поточного ремонту здійснили роботи з:

  • влаштування монолітної плити прогонової будови;
  • влаштування монолітного залізобетонного тротуару;
  • відновлення захисного шару наявних бетонних конструкцій;
  • влаштування дорожнього покриття на мості та під'їздах;
  • монтаж мостового огородження.

"Завдяки спільному фінансуванню з обласного та місцевого бюджетів вдалося завершити відновлення об'єкта. Тепер жителі прилеглих сіл мають зручне й безпечне сполучення між населеними пунктами регіону. Крок за кроком відновлюємо та розвиваємо інфраструктуру Львівщини", – заявив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Ремонтні роботи виконала підрядна організація ТОВ "РБП Транс-Мост", яке було єдиним учасником тендеру, проведеного навесні 2025 року. Вартість ремонту складає майже 5,55 млн грн.

Наприкінці вересня повідомлялося, що в селі Гребенів Львівської області на автошляху Т-14-24 Сколе – Славське будують мостовий перехід через річку Опір.

На початку вересня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області завершила капітальний ремонт трьох мостів на дорозі Чернігів – Славутич. Відтак, рух транспорту відремонтованими мостами на дорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – КПП "Чорнобиль" – Славутич відкрили для транспорту.

У липні в Івано-Франківської області біля селища Ворохта завершили капітальний ремонт мосту. Капітальний ремонт мосту на км 16+391 на дорозі Р‑24 Татарів – Кам'янець‑Подільський через річку Мачура стартував ще в 2021 році.

Автор: 

дороги (1613) міст (403) ремонт (1535) Львівська область (307)
17 лет разворовывания бюджета...до 20-ти уже надо было тянуть.
показати весь коментар
29.10.2025 09:42 Відповісти
ви нічого не розумієте у військовій стратегії! батьки головнокомандуючі готують укріплений ешелон оборони для "планового відходу на підготовлені позиції", а міст потрібен для підвезення *********** та евакуації поранених із поля бою
показати весь коментар
29.10.2025 09:54 Відповісти
Норм.крадуть...сцуки...
показати весь коментар
29.10.2025 10:07 Відповісти
це якась брехня...не може бути щоб Сінютка 5 років керував областю і не зробив міст! це точно за часів Зе він розвалився!
показати весь коментар
29.10.2025 11:35 Відповісти

