На Львівщині відновили міст, ремонт якого почали 17 років тому. ФОТО
У Стрийському районі Львівської області на дорозі Баня Лисовицька – Лани Соколівські завершили ремонт моста, який був зруйнований під час повені 2008 року.
Як повідомили в Львівській військовій обласній адміністрації, після руйнування мосту в 2008 році тоді ж розпочали його відновлення, проте через нестачу фінансування роботи призупинили.
Однак тепер 12-метровий міст повністю готовий до руху транспорту та пішоходів.
Зокрема, в межах поточного ремонту здійснили роботи з:
- влаштування монолітної плити прогонової будови;
- влаштування монолітного залізобетонного тротуару;
- відновлення захисного шару наявних бетонних конструкцій;
- влаштування дорожнього покриття на мості та під'їздах;
- монтаж мостового огородження.
"Завдяки спільному фінансуванню з обласного та місцевого бюджетів вдалося завершити відновлення об'єкта. Тепер жителі прилеглих сіл мають зручне й безпечне сполучення між населеними пунктами регіону. Крок за кроком відновлюємо та розвиваємо інфраструктуру Львівщини", – заявив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.
Ремонтні роботи виконала підрядна організація ТОВ "РБП Транс-Мост", яке було єдиним учасником тендеру, проведеного навесні 2025 року. Вартість ремонту складає майже 5,55 млн грн.
Наприкінці вересня повідомлялося, що в селі Гребенів Львівської області на автошляху Т-14-24 Сколе – Славське будують мостовий перехід через річку Опір.
На початку вересня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області завершила капітальний ремонт трьох мостів на дорозі Чернігів – Славутич. Відтак, рух транспорту відремонтованими мостами на дорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – КПП "Чорнобиль" – Славутич відкрили для транспорту.
У липні в Івано-Франківської області біля селища Ворохта завершили капітальний ремонт мосту. Капітальний ремонт мосту на км 16+391 на дорозі Р‑24 Татарів – Кам'янець‑Подільський через річку Мачура стартував ще в 2021 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль