На дорозі між Черніговом і Славутичем відкрили рух трьома відремонтованими мостами. ВIДЕО

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області завершила капітальний ремонт трьох мостів на дорозі Чернігів – Славутич. Відтак, рух транспорту відремонтованими мостами на дорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – КПП "Чорнобиль" – Славутич відкрито для транспорту.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Роботи з капітального ремонту були розпочаті до повномасштабного вторгнення. Це три мости через суходіл, збудовані у 1967 році, і до капітального ремонту їхній стан був передаварійний.

"Восени 2021 в ході капітального ремонту було збудовано тимчасові об'їзди та проведено демонтаж старих конструкцій. У січні-лютому 2022 року тривали роботи із забивання та випробування паль. Під час повномасштабного вторгнення ця частина Чернігівської області на місяць опинилась в окупації. Після деокупації мости три роки стояли недобудовані", – розповіли в Агентстві.

У 2025 році капітальний ремонт відновили.

Під час капітального ремонту були виконані такі роботи:

зроблено опори та монолітні прогонові будови,

укріплено схили габіонами,

проведено гідроізоляцію конструкції мостів,

вдаштоване нове асфальтобетонне покриття на штучних спорудах та підходах до них,

змонтовано деформаційні шви,

встановлено перила та бар'єрне огородження,

нанесено дорожню розмітку.

Раніше повідомлялося, що Державне агентство відновлення планує змінити підходи до публічних закупівель для відбудови, створивши нову модель відбору підрядників, де ключовими стануть реальна собівартість робіт та ринкові зарплати, а не мінімальна ціна.

На початку червня Кабінет Міністрів України спрямував 90,45 млн грн гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку Агентству відновлення на програму відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC).