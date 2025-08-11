Найнижча ціна – більше не головне: Агентство відновлення змінить правила відбору підрядників

Державне агентство відновлення планує змінити підходи до публічних закупівель для відбудови, створивши нову модель відбору підрядників, де ключовими стануть реальна собівартість робіт та ринкові зарплати, а не мінімальна ціна.

Про це голова Агентства Сергій Сухомлин розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, головна мета нових підходів до закупівель – дати компаніям можливість планувати ресурси й в подальшому відповідати за результат.

Для цього нова система передбачатиме динамічні та рамкові закупівлі з формуванням пулу перевірених підрядників і спрощенням конкурсів, уточнив посадовець.

"Наприклад, у секторі води ми відберемо 10 компаній, які відповідають критеріям. І надалі замовники зможуть обирати з цього списку на конкурсній основі – залежно від бюджету і термінів", – пояснив Сухомлин.

На думку Сухомлина, поточний акцент на нижчій ціні штовхає підрядників "підганяти" кошториси до умовних 18 000 грн зарплат та прибутку у кілька гривень, після чого компанії або кидають об’єкти, або "хитрують". Нова модель покликана вирівняти економіку контрактів і пришвидшити відбудову.

За його словами, одним з тригерів для змін став скандал навколо будівництва водогону до Кривого Рогу, де правоохоронці звинуватили підряднкиа "Автомагістраль-Південь" у завищенні вартості матеріалів.

Раніше повідомлялось, що в Японії відбувся перший форум сприяння відбудові України: У Мінекономіки розповіли про результати.