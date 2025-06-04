Кабмін спрямував 90 мільйонів на відновлення ключових автомобільних доріг. Звідки взяли гроші?

Кабінет Міністрів України спрямував 90,45 млн грн гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку Агентству відновлення на програму відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC).

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 червня.

Виділені гроші підуть на відновлення ключових об'єктів автомобільні сполучення.

Грантові кошти зі спеціального фонду держбюджету надійшли за угодою від 10 лютого 2023 року між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та угодою від 12 червня 2024 року про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

У середині травня повідомлялося, що Кабінет Міністрів перенаправив 2,78 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

У березні Кабмін виділив 5,2 млрд грн на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах. Наприкінці квітня уряд виділив ще 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг.

На початку квітня Україна уклала договір зі Світовим банком про залучення коштів на загальну суму $432 млн на фінансування нового проєкту "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE), основною метою якого є відновлення транспортної інфраструктури.