У Карпатах завершили ремонт моста, роботи на якому планували закінчити ще три роки тому. ФОТО

В Івано-Франківської області біля селища Ворохта завершили капітальний ремонт мосту. Капітальний ремонт мосту на км 16+391 на дорозі Р‑24 Татарів – Кам'янець‑Подільський через річку Мачура стартував ще в 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства відновлення.

На час ремонту було зведено тимчасовий обїїзний міст, по якому здійснювався рух транспорту. Після підготовчих робіт проведено демонтаж старої споруди та розпочато зведення нового мосту довжиною 18,5 погонних метрів.

Проєкт передбачалося завершити в 2022 році, однак через повномасштабне вторгнення Росії та припинення фінансування роботи призупинили.

Втім, завдяки додатковому фінансуванню в 2025 році Служба відновлення ініціювала завершення робіт із капітального ремонту цього мосту.

Зокрема, в межах ремонту було зроблено:

демонтаж об'їзного мосту;

влаштування водоскидних споруд;

рекультивація об'їзної дороги;

влаштування бар'єрного огородження;

нанесення дорожньої розмітки;

влаштування дорожніх знаків.









Як повідомлялося, наприкінці червня на Закарпатті на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-07-10 Ужок – Нижні Ворота між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво впала конструкція металевого мосту через річку Жденівка.

Також стало відомо, що впровадження стандартів доріг Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) в Україні може тривати до 25 років і потребуватиме інвестицій у розмірі щонайменше 110 млрд євро.